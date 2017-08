Adriatic jazz con Swingin' Down Broadway Trio

CHIONS - Si chiude con le canzoni americane nate nella famosissima Avenue di Broadway, riproposte in maniera fedele dallo 'Swingin’ Down Broadway Trio', venerdì 4 agosto alle 21 al ristorante Adriatico di Chions la rassegna Adriatic jazz, realizzata con la consulenza di Biasin strumenti. I brani in programma ripercorreranno la storia del musical e del cinema americano del secondo dopoguerra, con particolare attenzione alla rielaborazione e all’esecuzione stessa degli arrangiamenti originali. Il trio - formazione senza batteria che fonde musica, spettacolo e arte - vede Camilla Busetto alla voce, Luca Ridolfo al piano, Alberto Paggin al contrabbasso: una collaborazione nata durante gli anni di studi al Conservatorio F. Venezze di Rovigo.