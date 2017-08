Summer Camp 2017 alla Fondazione Osf di Pordenone

PORDENONE - Dal 21 agosto al 7 settembre 2017, presso la Fondazione Osf in Viale de La Comina 25 a Pordenone, prenderà l'avvio il Summer Camp ’17 rivolto in particolare ai bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Sostenuto dal Comune di Pordenone in collaborazione con la Fondazione - commenta il consigliere delegato all’istruzione e alle politiche giovanili Alessandro Basso - il «Summer Camp è un’ulteriore occasione per preparare i ragazzi al nuovo anno scolastico, potenziare le loro competenze scolastiche in varie materie ma è anche un modo di impiegare in maniera divertente e intelligente gli ultimi giorni di vacanza».

Didattica scolastica

Sono state organizzate diverse attività legate alla didattica scolastica come giochi e laboratori per consolidare l’italiano, la matematica e la lingua inglese (English Time) e lo svolgimento dei compiti scolastici. Inoltre sono stati predisposte attività collaterali di socializzazione con l’allestimento di laboratori naturalistico-ambientali ed espressivo-creativi, ma anche attività sportive ed altre ancora, come la biciclettata, l’orienteering, le gite-uscite fuori città.

Orari e iscrizioni

Il Summer Camp sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 e l’eventuale trasporto per i partecipanti potrà essere attivato su richiesta delle famiglie.

Per informazioni e iscrizioni: Fondazione Osf - Viale de La Comina 25, Pordenone, Tel. 0434 361470 - Sito: www.fondazioneosf.it - Email SummerCamp@fondazioneosf.it