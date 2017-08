In una mostra le 45 edizioni della Pordenone Pedala

PORDENONE - La mostra che celebra le 45 edizioni di Pordenone Pedala, allestita a Villa Galvani in via Dante a Pordenone, nel mese di agosto sarà aperta dal giovedì alla domenica dalle ore 16 alle 19. Tuttavia ogni venerdì del mese l’apertura sarà prolungata fino alle 22.30 in concomitanza con le manifestazioni allestite al Parco Galvani nell’ambito della rassegna Estate in città che propone spettacoli ed attività di vario genere.

Excursus sulla storia

Visitabile fino al 17 settembre ed aperta sempre da giovedì a domenica ma dalle 15 alle 19 in settembre, la mostra presenta un excursus sulla storia della Pordenone Pedala. Sono esposte testimonianze fotografiche, filmati, biciclette caratteristiche e fantasiose ed altri materiali storici raccolti negli anni dall' Associazione organizzatrice presieduta da Lugi Tomadini o prestati dai partecipanti alle precedenti manifestazioni.

Ricordo a Demetrio Moras

Ma la mostra vuol anche ricordare Demetrio Moras, fondatore ed instancabile organizzatore della storica manifestazione cicloturistica; Paola Viati moglie di Demetrio accoglie i visitatori ne illustra il percorso e racconta aneddoti e curiosità che hanno caratterizzato questa manifestazione entrata nella tradizione della città che, come ha ricordato il sindaco Alessandro Ciriani alla presentazione del percorso, può essere definita come una manifestazione «contro il logorio della vita moderna» chiosando un nota pubblicità. Passeggiando per le sale molti potranno riconoscersi o riconoscere i famigliari ed amici nelle numerose fotografie esposte. Dopo averla visitata, Carletto Mucignat 'pittore', che da sempre partecipata alla cicloturistica rigorosamente con il numero 4999, in un laconico ma intenso 'Che bei ricordi', ha manifestato tutto il suo apprezzamento per la mostra e per la manifestazione.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Pordenone Pedala del 3 settembre che percorrendo 39 km, da Pordenone a Valvasone/Arzene e ritorno, passando per Cordenons e Zoppola , si raccolgono anche in mostra a villa Galvani, presso le filiali della Bcc Banca di Credito Cooperativo, al gazebo di piazza Cavour nei giorni di mercato e nei punti vendita Il Tulipano, Sportler, Decathlon, Cicli Bandiziol, Cicli Pilot o sul sito www.pordenonepedala.it.