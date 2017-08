Alla Biblioteca di Pordenone Mostra su Rorai Grande

PORDENONE - In biblioteca civica di piazza XX Settembre fino al 28 agosto sono esposti documenti provenienti dall’Archivio storico comunale di Pordenone che costituiscono i contenuti della mostra 'Andar per borghi' dedicata al quartiere di Rorai Grande. Un viaggio nel tempo attraverso fotografie, lettere, licenze commerciali ed altre amenità per scoprire angoli e luoghi poco conosciuti della città e della sua storia. Documenti, fotografie e immagini video di Rorai sono un invito a scoprire anche le altre storie del borgo conservate dall’Archivio storico, in via Piave 54. Fra queste la recente scoperta nascosta all’interno di un grosso fascicolo ed esposto al pubblico per la prima volta, il Libro delle Parti, Si tratta del registro dei verbali delle riunioni del Consiglio comunale, attivo fino al 1808, quando il borgo, antico Comune, si fuse con Pordenone.

