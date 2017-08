Banca&Finanza, nuova laurea che forma professionisti del settore finanziario

PORDENONE – Formare professionisti del settore finanziario altamente specializzati. È l’obiettivo del nuovo corso di laurea triennale in Banca e Finanza dell’Università di Udine, attivato nella sede di Pordenone dall’anno accademico 2017-2018. Il corso, un unicum nel suo genere nel Triveneto, offre sbocchi occupazionali nell’ambito degli intermediari finanziari (creditizi, assicurativi e mobiliari), nelle imprese (soprattutto della finanza e della gestione del risparmio) e nelle libere professioni (come consulente indipendente, promotore finanziario, broker assicurativo). Naturale proseguimento del corso triennale è l’omonima laurea magistrale in Banca e Finanza che l’ateneo propone ai laureati per completare il percorso formativo e professionalizzare le loro competenze. Per maggiori informazioni: www.uniud.it.

Nuova laurea

La nuova laurea proposta dal dipartimento di Scienze economiche e statistiche consente di acquisire e sviluppare le competenze fondamentali nell’ambito della finanza e della gestione finanziaria dell’azienda, e trasversali in ambito economico, giuridico e quantitativo. Al termine il laureato avrà acquisito tecniche e metodi dell’analisi economico-finanziaria d’azienda, della pianificazione finanziaria, della selezione degli investimenti e delle decisioni di finanziamento in ogni tipo d’azienda. In particolare, avrà appreso le tecniche operative delle aziende del settore bancario, finanziario e assicurativo, specie le caratteristiche e modalità d’uso dei prodotti utilizzati.

Domande entro il 9 agosto

Il corso è ad accesso programmato ed entro mercoledì 9 agosto è possibile presentare domanda di partecipazione alla sessione estiva del test di ammissione che si terrà giovedì 24 agosto. Le iscrizioni alla prova si effettuano solo online all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do. Sempre entro il 9 agosto è possibile iscriversi anche alla selezione per l’ammissione ai corsi triennali di Economia aziendale ed Economia e commercio, sede di Udine.

«Il corso in Banca e Finanza – spiega il direttore del dipartimento, Andrea Garlatti – intende rispondere al meglio alle esigenze del Nordest, che necessita di professionisti dotati delle nuove competenze oggi richieste in ambito finanziario, fornendo al territorio dei professionisti adeguati alla crescita delle imprese e al loro sostegno».