Campagna abbonamenti, 86 per cento di conferme. Al via la vendita libera

PORDENONE - Una nuova stagione da protagonisti: gli abbonati 2016-2017 hanno risposto 'Presenti!'. A conclusione della fase di prelazione sono ben 370 le tessere confermate rispetto alle 430 dato finale della campagna dello scorso anno. Una percentuale dell’86 per cento che potrà ulteriormente aumentare nelle prossime settimane. Da lunedì 07 agosto è aperta la vendita libera. La società si aspetta un’importante risposta dai tifosi neroverdi, con cui condividere un’altra annata ricca di soddisfazioni. Gli interessati potranno recarsi al centro sportivo De Marchi dalle 10 alle 12.30 oppure dalle 17 alle 19 per sottoscrivere la tessera. Da lunedì e venerdì mattina e pomeriggio, sabato solo mattina. Obbligo di Supporter Card, sottoscrivibile al momento e compresa nel prezzo.

Prezzi abbonamenti

Pn Member: Tribuna centrale 1.000 euro, Tribuna laterale 600 euro e Gradinata 400 euro.

Tribuna centrale: Intero 325 euro, Ridotto over 65 e under 25 anni 225 euro, Family primo abbonamento intero, successivi al prezzo del ridotto, Under 16 anni 115 euro.

Tribuna laterale: Intero 240 euro, Ridotto over 65 e under 25 anni 185 euro, Family primo abbonamento intero, successivi al prezzo del ridotto, Under 16 anni 55 euro.

Tribuna laterale sud-est: Intero 150 euro, Ridotto over 65 e under 25 anni 105 euro, Family primo abbonamento intero, successivi al prezzo del ridotto, Under 16 anni 25 euro.

Gradinata locali: Intero 130 euro, Ridotto over 65 e under 25 anni 110 euro, Family primo abbonamento intero, successivi al prezzo del ridotto, Under 16 anni 25 euro.

Novità

Si ricorda che l’abbonamento 2017-2018 varrà doppio, permettendo di accedere gratuitamente agli incontri della serie B femminile.

Una speciale promozione è riservata agli abbonati 2016-2017, 'ambasciatori neroverdi': per ogni amico che porteranno come nuovo abbonato riceveranno un biglietto omaggio (della fascia di prezzo dell’amico) da utilizzare durante il campionato (derby triveneti esclusi) e ogni 3 nuovi abbonati (interi e ridotti, no U16) anche una maglia ufficiale autografata.