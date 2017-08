Estate in città: musicabaret, Don Chino Biscontin, cinema sotto le stelle

PORDENONE - Lunedì 7 agosto alle 20.45 per l’Estate in Città al centro polisportivo di Villanova arriva il musicabaret di MusiCabareT di Maria Grazia Di Donato e di Enzo Samaritan, con lo spettacolo 'Non c’è Duo senza Te' con Maria Grazia Di Donato ed Enzo Samaritani. Gli interpreti provengono da esperienze artistiche diverse (lei attrice e interprete con trascorsi teatrali in diverse compagnie locali, lui menestrello e showman della scuola romana di Proietti), e riescono a fondere le loro capacità, attitudini ed esperienze in una performance completa, con recitazione e canto, ispirandosi alle intramontabili grandi coppie della rivista e del cabaret, binomi come Vianello-Mondaini, Panelli-Valori, Buzzanca-Scala.

Presentazione del libro dedicato a San Francesco

Lunedì 7 agosto alle 21 al Parco dei Salici in via Brusafiera don Chino Biscontin presenta il suo libro dedicato a San Francesco, edito dalla Biblioteca dell’Immagine. Don Chino Biscontin ha compiuto gli studi accademici a Roma, dove ha conseguito la Licenza in Teologia e il Dottorato in Etica Teologica. È direttore della rivista, Servizio della Parola; dirige la Biblioteca, il Museo e l’Archivio Storico della Diocesi di Concordia Sagittaria a Pordenone. Pubblica libri e articoli di teologia. Tiene corsi e conferenze. Nel libro racconta la storia della vita e il messaggio di pace e letizia del santo di Assisi. Con la Biblioteca dell'immagine ha pubblicato anche 'Lettera ai ragazzi', 'Le ultime ore di Gesù', 'Come è fatto un Cristiano', 'Il respiro dell'anima' e 'Pellegrinaggio in terra santa'.



Cinema sotto le stelle

Cinemazero porta in Piazzetta Calderari per il Cinema sotto le stelle un nuovo appuntamento dell’Estate in città promossa dal Comune di Pordenone. Lunedì 7 agosto alle 21 circa appuntamento con 'L’ora legale' di Ficarra e Picone, un documento divertente del momento storico-politico che l’Italia sta attraversando, sospeso tra paura e speranza. In un paese della Sicilia, Pietrammare, puntuale come l'ora legale, arriva il momento delle elezioni per la scelta del nuovo sindaco. Da anni imperversa sul paese Gaetano Patanè, lo storico sindaco del piccolo centro siciliano. Un sindaco maneggione e pronto ad usare tutte le armi della politica per creare consenso attorno a sé. A lui si oppone Pierpaolo Natoli, un professore cinquantenne, sceso nell'agone politico per la prima volta, sostenuto da una lista civica e da uno sparuto gruppo di attivisti per offrire alla figlia diciottenne, Betti, un'alternativa in occasione del suo primo voto.