Panontin, cordoglio della Regione ai familiari della vittima

PORDENONE - L'assessore regionale alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Paolo Panontin, ha espresso il cordoglio dell'Amministrazione regionale ai familiari dell'uomo deceduto a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito in particolarmodo le zone montane della regione.

Panontin, ricordando che la Protezione civile regionale ha provveduto a lanciare l'allerta meteo con ampio anticipo, ha anche sottolineato le circostanze della disgrazia, accaduta in una valle isolata di montagna dove era in corso un raduno in tenda. L'assessore ha voluto ringraziare il personale e i volontari dei 24 gruppi comunali della Protezione civile Fvg impegnati in queste ore nella pulizia delle strade e nel taglio degli alberi.