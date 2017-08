Presidente Lovisa: "In Tim Cup nuova pagina di storia. Avanti così!"

PORDENONE - Che bell’inizio! La strada è ancora lunga, ma la vittoria a Venezia (1-2) nel secondo turno di Tim Cup ha generato un positivo entusiasmo in vista di una nuova stagione da protagonisti. «L’annata è cominciata nel migliore dei modi. Non ci eravamo mai qualificati al terzo turno della Coppa Italia: migliorare la propria storia è sempre un’emozione speciale. Negli ultimi anni... è diventata una piacevolissima abitudine», commenta il presidente Mauro Lovisa. «Brava la squadra, bravi il mister e lo staff. Una menzione per Colucci - sottolinea il massimo dirigente -: si è calato velocemente nella nostra realtà, ha fatto di necessità virtù nel periodo in cui ha avuto meno giocatori a disposizione, impostando con i suoi collaboratori un ottimo lavoro. Con gli ultimi arrivi potrà dare ancora meglio la sua impronta e il livello si alzerà ulteriormente».

La vittoria di Venezia è arrivata alla vigilia dell’apertura (al centro De Marchi dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19) della vendita libera degli abbonamenti. «Mi attendo una bella risposta da parte dei sostenitori neroverdi. Per crescere - è la 'carica' del presidente - dobbiamo 'correre' insieme!».