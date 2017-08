Tim Cup, prevendite attive per Pordenone-Lecce

PORDENONE - La società calcistica comunica che sarà attiva (su circuito Ticketland2000) dalle 14 di martedì 8 agosto la prevendita dei biglietti per Pordenone-Lecce, incontro del terzo turno di Tim Cup in programma sabato 12 agosto allo stadio Bottecchia. Fischio d’inizio alle 20.30.

Prezzi

Il prezzo della partita, più i diritti di prevendita, è di: 17 euro per la Tribuna Centrale, 14 euro per la Tribuna Laterale, 12 euro per la Tribuna Laterale Sud-Est (scoperta), 10 euro per le Gradinate Locali e Ospiti (scoperte). Tutti i settori verranno venduti a 1 euro agli Under16. Biglietti ospiti in vendita sino alle 19 di venerdì 11 agosto.

Rivendite

Le rivendite autorizzate sono il Bar Libertà, in Viale Libertà 67, a Pordenone e il Caffè Nogaredo, Via Sclavons 194, a Cordenons. La vendita online non è al momento attiva.

Da sapere...

Usufruire della prevendita garantisce di avere la certezza del posto e di accedere in orario allo stadio. Non valgono gli abbonamenti, non c’è prelazione dei posti.

Si rammenta che, come prescritto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive, i residenti in Puglia potranno acquistare i tagliandi esclusivamente se in possesso della Supporter Card (Tessera del tifoso).

L'eventuale adesione al programma 'Invita due amici allo stadio' o altre facilitazioni per i tifosi ospiti saranno decise dal Gos, che si riunirà giovedì 10 agosto alle 10.30. Gli interessati troveranno le informazioni su www.pordenonecalcio.com nel primo pomeriggio di giovedì.

Parcheggi

Da ricordare che, in caso di esaurimento degli spazi consentiti attorno allo stadio, è a disposizione il vicino parcheggio Candiani (via Candiani 22). Il parcheggio ospiti si trova in Largo Cervignano-via San Vito.