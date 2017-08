Estate in città: laboratori per bambini, visite guidate, teatro, musica e cinema

PORDENONE - Prende il via il 9 agosto in biblioteca civica – sezione ragazzi – il ciclo di laboratori 'Se provo', che intende accompagnare bambini e bambine dai 4 agli 8 anni alla scoperta delle relazioni che esistono fra i testi e la musica: storie lette insieme ad alta voce, ascolto di storie ricche di suoni, racconti letti dal narratore e accompagnati da interventi sonori prodotti con il corpo e con semplici strumenti dai bambini, per imparare giocando le incredibili potenzialità narrative della musica. Mercoledì 9 agosto dalle 10.30 alle 11.30 protagonista sarà un merlo che non sa fischiare.



Laboratorio di affresco

Si ispira agli affreschi di palazzo Ricchieri il laboratorio di affresco a cura di Julia Artico in programma al Museo Civico d’arte mercoledì 9 agosto alle 17. Tra i soggetti dunque troveremo dame e cavalieri.



Libri

Mercoledì 9 agosto alle 18.30 al Parco dei Salici in via Brusafiera, Carla Vettorello presenta il suo libro 'Sabbia di fiume', nato dal flusso dei primi 'post' della Pordenone di una volta pubblicati sulla pagina 'Sei di Pordenone se', riaccendendo in lei ricordi e sensazioni.

Alla scoperta delle chiese del Noncello

Mercoledì 9 agosto alle 18.30 con Susi Moro si va alla scoperta delle chiese del Noncello. La visita parte dal ponte di Adamo ed Eva: il ponte con le sue complesse vicende costruttive è il simbolo del rapporto vivo e dinamico tra il fiume e la città. L’itinerario continua con la visita alle due chiese cittadine accomunate dalla vicinanza al fiume Noncello: la cinquecentesca Chiesa della Santissima Trinità e la novecentesca Chiesa della Madonna delle Grazie. Nella prima è possibile ammirare l’articolato ciclo di affreschi di Giovanni Maria Zaffoni detto il Calderari. La seconda, nata nel ’600 in seguito a un’apparizione miracolosa della Madonna, ma rifatta nel ’900 offre un compiuto esempio di stile eclettico Liberty dovuto all’intervento di Tiburzio Donadon e dei suoi collaboratori.



Teatro Giardino del mondo

Mercoledì 9 agosto alle 19 alla Madonna Pellegrina ultimo appuntamento per la rassegna Teatro Giardino del mondo curata dall’Arlecchino Errante. In scena ci sarà Nanirossi show, ovvero acrobazie e comicità con l’omonima compagnia composta da Matteo Mazzei ed Elena Fresch. Tra i migliori esempi di teatro circo di circuitazione internazionale, mostrerà virtuosismi acrobatici e lazzi di alta scuola clownesca in uno spettacolo che crea coinvolgimento entusiasta e voglia di sentirsi comunità.



Cinema sotto le stelle

Per il Cinema sotto le stelle in Piazzetta Calderari mercoledì 9 agosto alle 21 Cinemazero porta Lion, la strada verso casa. Basato sul libro di memorie La lunga strada per tornare a casa, il film racconta la storia vera di Saroo Brierley che è interpretato da Dev Patel. Del cast fanno parte anche Rooney Mara, David Wenham e Nicole Kidman. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival del 2016, classificandosi al 2º posto al Premio del Pubblico.



Trio Degani-Fassetta-Ferrarini

Mercoledì 9 agosto, alle 21, nel Convento di San Francesco l’Associazione Musicale Fadiesis porta per l’Estate in Città il trio Degani-Fassetta-Ferrarini. Un’occasione per assistere, a ingresso libero, all’esibizione di tre interpreti molto conosciuti tra gli appassionati di musica classica: il violinista udinese Lucio Degani, il violoncellista veronese Francesco Ferrarini e il fisarmonicista pordenonese Gianni Fassetta, direttore artistico dell’associazione. Un trio che nel suo complesso vanta un 'palmarès' straordinario, con collaborazioni artistiche e partecipazioni a concerti legate a nomi come Sinopoli, Rostropovich, Piovani, Nymann, Battiato, Bregović, solo per citare alcuni tra i più famosi. Tre virtuosi capaci di spaziare, con sensibilità e ampia gamma di toni e di stili, dalla musica classica alle colonne sonore, dal barocco al tango, proponendo programmi musicali che coniugano rigore e piacevolezza. Per la serata proporranno musiche di Brahms, Galliano, Lafasciano, Morricone, Piazzolla, Rota, Villoldo.