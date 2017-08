Fabio Fabiani è il nuovo direttore di Anestesia e Rianimazione del Cro di Aviano

AVIANO – Fabio Fabiani, 57 anni, è il nuovo Direttore della Struttura Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione del Cro. La prestigiosa nomina gli è stata conferita dal Direttore Generale dell’Istituto, Mario Tubertini a seguito dell’esito del lavoro svolto dalla Commissione di Valutazione riunitasi per l’esame dei candidati iscrittisi al bando di concorso pubblicato dall'Istituto. L’incarico avrà durata quinquennale. Quella di Fabiani è la quinta nomina alla Direzione di una Soc nel 2017 dopo quelle di Gustavo Baldassarre (Oncologia Molecolare), Eugenio Borsatti (Medicina Nucleare), Giovanni Franchin (Oncologia Radioterapica) e Fabio Puglisi (Oncologia Medica B).

La carriera

Laureatosi in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova, Fabiani è stato assistente medico di ruolo in Anestesia Rianimazione all’Usl 11 Pordenonese, nel Servizio di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica al Cro e, sempre al Centro di Riferimento Oncologico, ha ricoperto il ruolo di aiuto medico di ruolo in Anestesia e Rianimazione di Terapia Intensiva. Dal 1996 è dirigente medico con incarico di alta specializzazione in Istituto. A Fabiani le congratulazioni per il nuovo incarico sia dal Direttore Generale, sia dal Direttore Scientifico, Paolo De Paoli.