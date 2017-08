Città del vino a Ferragosto: tanti gli eventi dal libro Salvador a Filari di Bolle

CASARSA DELLA DELIZIA - Per chi rimane a Casarsa, anche la settimana che precede Ferragosto ci sarà molto da fare con alcuni appuntamenti del programma 'E…state a Casarsa della Delizia' organizzato dalla Pro Casarsa della Delizia in collaborazione con l’Amministrazione comunale. A cominciare da mercoledì 9 agosto alle 21, quando, nel giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich, Marco Salvador autore del libro 'Processo a Rolandina. La storia vera di una transgender condannata al rogo nella Venezia del XIV secolo' dialogherà con il giornalista Giuseppe Ragogna. Seguirà brindisi finale coni vini spumanti della selezione Filari di Bolle 2017.

Mostra fotografica

Per gli amanti della fotografia, per chi ancora non avesse ammirato le opere del maestro Elio Ciol e per chi volesse guardarle ancora un po’ per scoprire nuovi dettagli, sono previste ancora due aperture festive delle mostre dedicate al grande fotografo casarsese. Le mostre rimarranno aperte al pubblico anche sabato 12 agosto (dalle 15 alle 19) e domenica 13 agosto (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19) e poi, dopo la pausa estiva, dal 2 settembre al 1° ottobre ogni weekend. Si tratte di tre mostre: 'Elio Ciol nei Musei e nelle Collezioni Fotografiche Internazionali' nello Spazio espositivo di piazza IV Novembre (ex Sala Consiliare), 'A Pier Paolo' Pasolini nelle fotografie di Elio Ciol nel Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa della Delizia in via Guido Alberto Pasolini 4 , 'Arti visive nella poetica di Elio e Stefano Ciol' nello studio Il Glifo di Vincenza Crimi in via Guido Alberto Pasolini 54/2.

La stessa Pro Loco sta organizzando per il 27 agosto la visita guidata alla mostra 'Sguardi su Palmira' organizzata dal Museo archeologico nazionale di Aquileia nei nuovi spazi della Domus e Palazzo episcopale in piazza Capitolo: in essa le foto del maestro casarsese, scattate nel 1996, sono testimonianza preziosa di quanto ora andato perso nella cittadina siriana di origine romana dopo le distruzioni operate dai terroristi.

Successo delle inziative estive

«Siamo molto contenti - ha affermato il presidente Antonio Tesolin - del successo delle nostre iniziative estive, in particolare la tradizionale manifestazione Calici di Stelle organizzata venerdì 4 agosto ha richiamato un pubblico numeroso e variegato: famiglie, giovani, amanti della musica, estimatori del buon vino che complice la bella serata estiva hanno ascoltato on interesse la band The Dixieland Stumblers. Inoltre - ha aggiunto Tesolin - sono state davvero tante le persone che hanno voluto acquistare un calice serigrafato, con relativa sacca dedicata, il cui ricavato servirà per ricostruire il centro marchigiano di Matelica, Città del Vino nelle Marche e terra del Verdicchio danneggiata dal sisma del 2016. Ancora una volta si è data dimostrazione - ha concluso Tesolin - del grande cuore dei casarsesi».

Trasferta Toscana per Calici di Stelle

Infine da non dimenticare la trasferta in Toscana: a Suvereto in provincia di Livorno per Calici di Stelle il 10 agosto gli spumanti di Filari di Bolle saranno protagonisti di uno dei 12 percorsi di degustazione denominato Gemellaggio DiVino: saranno proposti al publico livornese 10 spumanti selezionati negli stand di via Giacomo Menotti, dove sarà presente una delegazione della Pro Casarsa. «Una grande vetrina promozionale - ha concluso il presidente Tesolin - per tutte le notre bollicine regionali, in una terra come quella toscana dall’alta cultura vinicola. Filari di Bolle dopo gli appuntamenti al Vinitaly di Verona, Fiera regionale dei Vini di Buttrio, Easy Fish di Lignano Sabbiadoro continua così il suo tour in giro per l’Italia».

Gli organizzatori

Il programma estivo è organizzato dalla Pro Casarsa della Delizia e dal Comune di Casarsa della Delizia in collaborazione con Par San Zuan e Progetto Giovani e con Forum Democratico, La Beorcja, l'Associazione tra le Città del Vino, Movimento Turismo del Vino, Il Piccolo Principe, l'associazione Laluna, l'associazione Primavera 90, Donne e società, l'associazione Il Disegno, Fita, Estragone, lo studio Il Glifo di Vincenza Crimi e il Centro Studi Pier Paolo Pasolini. Filari di Bolle in collaborazione con Ersa.