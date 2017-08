Orchestra San Marco: la Brass Orchestra si esibisce in Piazza XX Settembre a Pordenone

PORDENONE - In occasione della manifestazione pordenonese di 'Esatte in Città', un nuovo, atteso appuntamento con gli ottoni dell’Orchestra San Marco. Reduci dal successo della Brass Ensemble che si era esibita la scorsa settimana sulle rive del Noncello riscuotendo uno straordinario successo di pubblico, la formazione ora si amplia in Brass Orchestra, che si esibirà giovedì 10 agosto, in piazza XX Settembre a Pordenone alle 21 nel concerto dal titolo 'Epic Movie' (in caso di pioggia il concerto sarà spostato all’Auditorium Concordia).

Colonne sonore dei grandi film

Come già suggerisce il titolo, saranno le colonne sonore dei grandi film a farla da padrone. Da Star Wars, a Rocky, il Gladiatore, Indiana Jones e molta altra musica del grande schermo composta dalle più importanti penne del panorama mondiale, appositamente arrangiate per questa formazione dal direttore Mirko Ballico, daranno vita a una serata unica nel suo genere che porterà il pubblico a un ascolto d’impatto straordinario per timbrica, colore e grinta. Sarà la prima importante uscita per la nuova formazione della San Marco, 19 elementi (4 corni, 5 trombe, 4 tromboni, flicorno, eufonio, batteria e percussioni), alcuni sono insegnanti dei più importanti conservatori del triveneto affiancati da giovani e bravi musicisti perchè da sempre l’intento della Società Musicale San Marco è quello di dare la possibilità ai giovani diplomati di misurarsi con maestri di grande livello. La serata è realizzata con il contributo del Comune di Pordenone e il sostegno della Regione Fvg e della Fondazione Friuli. Il concerto verrà replicato venerdì 11 agosto alle 21.15 presso il Piazzale del Centro di Conselve, in occasione delle Music Nigh di E-state in Città.