Pordenone Volley: al via le iscrizioni per l'inizio dei corsi

PORDENONE - La nuova stagione della scuola regionale di Pallavolo targata 'Insieme per Pordenone' è alle porte e come di consueto la società naoniana guidata da Giovanna Della Barbara sta concludendo i preparativi per l'avviamento del centro sportivo di pallavolo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. Diverse le novità e le agevolazioni che la società pordenonese ha messo in campo per incentivare le iscrizioni alla sua attività.

Novità

Dalle prime settimane di settembre i muri della città di Pordenone saranno tappezzati dai manifesti che pubblicizzano l’invito 'Vieni a mostrarci il tuo talento', a partire dall'Open Day, in agenda giovedì 14 settembre dalle 16 alle 18.30 nella palestra della Scuola Statale 'G.Gozzi' di Via Vesalio. Durante l'evento sarà presentato il nuovo progetto del Centro di Avviamento con l’introduzione, nei gruppi di 1° livello (nati nel 2011-2010), di due lezione settimanali di Multi-sport, che affiancherà la pallavolo, per un divertimento assicurato. «I corsi della Scuola di Pallavolo di Pordenone - commenta il coordinatore tecnico Enrico Fontana - vogliono offrire ai bambini e bambine dai 6 ai 10 anni, non solo un luogo sicuro con servizi appropriati dove fare attività, ma anche un personale adeguatamente formato ed un'offerta formativa differenziata per fasce d'età».

Promozioni

Sia per i corsi di Minivolley che per il Multi-sport sarà possibile effettuare la prima settimana di prova gratuita e successivamente decidere se proseguire ed iscriversi ai corsi. Grazie all'iniziativa 'Chi porta un amico trova un tesoro', promossa dalla società naoniana, allenarsi con i propri amici non sarà solo divertente ma anche vantaggioso, grazie alla scontistica applicata per ogni nuovo iscritto presentato. Inoltre, per tutta la stagione 2017-18 per venire incontro alle famiglie che vogliono introdurre i propri figli all'avviamento sportivo, Insieme per Pordenone Volley riserva delle agevolazioni in base ai componenti del nucleo familiare iscritti. E’ possibile consultare tutte le informazioni, gli orari e le sedi dei corsi sul sito www.insiemeperpn.it, nella sezione dedicata al Centro di Avviamento Mini e Multi-sport.

Per informazioni, iscrizioni all'annata e all'Open Day è possibile recarsi alla segreteria della società (Pala 'Gallini', via Ungaresca n°42) da lunedì 28 agosto 2017, dalle 17 alle 19. Telefono 0434.368164, e-mail: insiemeperpordenone@libero.it