Record regionale di categoria ragazzi nella staffetta 4x200 stile libero per la Gymnasium Friulovest di Pordenone

PORDENONE - Si è conclusa definitivamente con i Campionati Italiani Giovanili a Roma la stagione 2016-2017 per la Gymnasium Friulovest Banca. Positivo il bilancio della trasferta per le tre staffette composte da Daniel Zammattio, Mattia Pujatti, Michele Orrù e Federico Pignaton: 4x100 stile libero, 4x100 mista e 4x200 stile libero, quest'ultima ha fatto anche il record regionale di categoria ragazzi. Ogni nuotatore ha anche migliorato i propri tempi personali, indice di una buona progressione e preparazione. Ettore Nanetti, al primo anno di Campionati Giovanili, ha dato prova di essere in ottima forma, conquistando al terzo posto nei 100 delfino (con 59.56) e migliorando notevolmente i suoi tempi nei 200 delfino dove è arrivato quarto in finale con 2.12.40. Ed è arrivato quarto anche nella gara più lunga, dopo una finale bellissima, nei 1500 stile libero. Finale B anche per Anna Marcotti nei 100 stile libero dove migliora il suo personale (59.7) così come Mattia Pujatti che scende sotto il muro del minuto nei 100 dorso. Campionato un pò amaro per Daniel Zammattio che dopo una stagione stupenda fino alla convocazione in Nazionale giovanile, era debilitato a causa di una influenza che lo ha colpito poco prima della partenza per Roma: la sua presenza è stata però ugualmente fondamentale per le staffette. La squadra si ritroverà a metà settembre per riprendere la preparazione con i suoi allenatori Andrea Deiuri e Francesca Salvalajo, rinforzata da nuove leve che completeranno una formazione, pronta a dare sempre grandi soddisfazioni, nel solco della tradizione Gymnasium Friulovest Banca.