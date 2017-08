PORDENONE - Inaugurata il 28 luglio a Spilimbergo, la mostra Mosaico&Mosaici, selezione delle opere degli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli, rimarrà aperta fino al 3 settembre. In occasione dell’inaugurazione della mostra è stata aperta anche la 'Galleria Scuola Mosaicisti del Friuli' adiacente all’Istituto. Come ha sottolineato il Presidente Lovison "l’apertura della galleria si propone al pubblico con una mostra, 'Mosaici in Galleria – incontri con l’arsta', frutto di un costante lavoro interpretativo svolto, nel corso dei recenti anni formativi, dai nostri allievi e dai loro docenti insieme ad alcuni noti artisti a livello nazionale ed internazionale». Le esposizioni sono visitabili tutti i giorni fino al 3 settembre con i seguenti orari: 10 - 12.30 e 16.30 - 20.

Mostra a Clauzetto

E’ in corso una mostra di opere della Scuola Mosaicisti del Friuli a Clauzetto, organizzata dall’Associazione Giulio Venier, all’interno dell’evento 'Folk in Tour. La magia dei luoghi, delle genti, delle tradizioni', una manifestazione che valorizza il patrimonio storico, culturale, geografico del Friuli Venezia Giulia creando sinergie tra artisti locali e stranieri. L’esposizione musiva – inaugurata il 6 agosto alla presenza del Sindaco di Clauzetto Flavio Del Missier, dell’organizzatrice Marilina Marescutti e del Direttore della Scuola Mosaicisti del Friuli Gian Piero Brovedani – offre una panoramica su opere di mosaico pavimentale, parietale e 3D. Si protrarrà fino al 20 agosto presso la sede dell’ex negozio Bilit di Clauzetto, nei seguenti orari: 18 - 21 nei giorni feriali, 11 -12.30 e 18 - 21 nei giorni festivi.