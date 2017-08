Estate in città: laboratorio per bambini, musica in due parchi e cinema sotto le stelle

PORDENONE - All’Estate in Città i laboratori per bambini si svolgono anche nei quartieri. Venerdì 11 luglio l'appuntamento con 'D’estate facciamo...con Pilar' è alle 17 nel parco pubblico John Lennon, in via Goldoni. Questa volta il laboratorio avrà un aspetto ludico: ci si travestirà da pirati e poi si andrà alla caccia del tesoro. Prosegue al parco di San Valentino la rassegna 'Il suono del sociale', che vuole mostrare la ricchezza dei talenti delle persone che da decenni operano nelle Cooperative sociali Noncello e Itaca e nel Consorzio Cosm. Venerdì 11 agosto alle 20.30 sarà la volta dei 'Cantina Sonora' che proporranno grandi successi italiani in versione semiacustica e semiseria.



'Parco in musica'

'Parco in musica' la rassegna organizzata dall'Associazione Cem Cultura e Musica sulla terrazza della Galleria d'arte moderna e contemporanea 'Armando Pizzinato', venerdì 11 agosto alle 21 propone Multisonante, omaggio a Charles Mingus e Joni Mitchell di Francesca Viaro, voce, Nevio Zaninotto, sassofoni e Gianpaolo Rinaldi, pianoforte. Charles Mingus è uno tra i più grandi compositori e contrabbassisti che il jazz abbia espresso. La sua personalità controversa di uomo irascibile, caparbio ma allo stesso tempo docile e bisognoso d’amore incontra l’animo poliedrico di un’artista raffinata e estremamente sensibile come Joni Mitchell. Due vite fatte di coraggio, sentimento e passione. E’ un incontro di anime che diventa punto di partenza per un nuovo linguaggio jazz. Una mistica confluenza di energie, idee geniali, profonda capacità descrittiva nella quale si rimane magicamente intrappolati. Alla costante ricerca di suoni inediti e personali, in uno spazio creativo che oltrepassa i toni esclusivamente jazzistici, il trio propone un omaggio alla musica di questi due grandi artisti. Atmosfere attraverso le quali si viene trascinati in un mondo di intime emozioni, ironia, malinconia e tinte blues.

Francesca Vicario

Francesca Viario, dopo lo studio del pianoforte e del flauto traverso scopre la voce come suo strumento d'elezione. Dopo aver studiato privatamente con la cantante veneziana Paola Furlano, grazie alla quale ha l’opportunità di conoscere Sheila Jordan e Jay Klayton, si iscrive al Kaertner Landeskonservatorium di Klagenfurt (Austria). Qui segue il corso di canto Jazz e di tecnica vocale classica diplomandosi col massimo dei voti e lode nel 2011. Prende parte a diversi Workshop con jazzisti italiani e internazionali. Nel giugno 2007 significativa è la collaborazione con Joe Zawinul (mente carismatica dei Weather Report assieme a Wayne Shorter) che segue, in veste di corista, in una mini tournée con concerti in Slovenia, Austria e Croazia. Grazie alla sua vocalità dai toni intensi e raffinati, alla sua duttilità e al desiderio di spaziare in più generi, canta in situazioni musicali diverse in Italia e all’estero: dalle Big Band swing anni ’50 al jazz tradizionale; spazia dalla musica etnica, popolare e cantautoriale alla musica pop e soul. In Austria è stata varie volte ospite solista della big band della Scuola di Musica di Klagenfurt; è stata cantante corista e solista nella Kelag Big Band diretta da Oldo Lubich con esibizioni in Austria e Repubblica Ceca; è ancora solista nella stessa Kelag Big Band, attualmente diretta da Hans Lassnig. Dal 2007 è inserita nella Abbey Town Jazz Orchestra, Big Band italiana diretta da Kyle Gregory assieme ad altri cantanti solisti; con questa si esibisce in vari concerti e manifestazioni tra le quali l’annuale Summer Jamboree di Senigallia. E’ cantante della world music band Monn Turonn (Vienna) con la quale incide il disco 'Riturnella'. In Italia interpreta le canzoni del compositore veneziano Gastone Sandri a tre manifestazioni della Gondola D’oro al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia e con lui incide nel 2008 il disco 'La mia Venezia in musica'. E’ corista del Venice Gospel Ensemble. Nevio Zaninotto è sassofonista, musicista e compositore friulano, prende parte a importanti festival e rassegne di musica Jazz. Il pianista Gianpaolo Rinaldi ha diverse collaborazioni importanti in Italia e all’estero. Si esibisce in Italia, Stati Uniti, Canada; Olanda, Svizzera, Slovenia, Austria, Inghilterra e in importanti teatri e festival nazionali ed esteri.



'Cinema sotto le stelle'

Cinemazero dà appuntamento agli amanti dell’azione in Piazzetta Calderari venerdì 11 agosto alle 21 per una serata di Cinema sotto le stelle dell’Estate in città – promossa dal Comune di Pordenone – con l’ultimo capitolo di 'Fast & Furious', che in questo ottavo episodio vede la regia di Gary Gray e la presenza dell’inossidabile Vin Diesel, Dwayne Johnson e Jason Statham. Ora che Dom e Letty sono in luna di miele il team giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova quando una donna misteriosa avvicinerà Dom: si rivelerà una pericolosa terrorista in grado di mettere in pericolo il mondo. Dalle coste di Cuba alle strade di New York la nostra squadra attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo e per riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia.