Giovani ramarri, Zilli spicca il volo: l'attaccante va alla Lazio

PORDENONE - Il Pordenone Calcio comunica il trasferimento dell’attaccante Massimo Zilli alla Lazio. Il giocatore classe 2002 spicca così il volo verso uno dei più importanti club della serie A. Motivo d’orgoglio per il Settore giovanile neroverde, in cui Massimo è cresciuto nell’ultimo triennio, migliorando di stagione in stagione. Nella scorsa, con l’Under 15 Lega Pro, ha realizzato 14 reti in campionato. La società esprime grande soddisfazione nel vedere un proprio talento vestire una maglia così prestigiosa e gli augura di raggiungere i migliori traguardi.