Estate in città: passeggiata teatrale al parco

PORDENONE - Due associazioni con sede nel Parco di San Valentino, Compagnia di Arti e mestieri e associazione San Valentino mettono insieme le proprie competenze e ambiti di attività. Nasce così nell’ambito dell’Estate in Città l’evento 'Metti una sera nel parco di San Valentino' una passeggiata alla scoperta del Parco, accompagnata da racconti teatralizzati a tema a cura di Bruna Braidotti, in programma sabato 12 agosto alle 20. Quante volte abbiamo passeggiato per il parco da soli o in compagnia, per cercare un po’ di refrigerio o per isolarci dal resto del mondo magari in compagnia di un buon libro, senza neppure osservare quello che ci circonda con attenzione, chiedendoci cosa sia mai accaduto in passato all’ ombra di quei grandi alberi, o nelle ville prospicienti? Una lenta passeggiata al suo interno condurrà a fare attenzione all’ambiente con le sue particolarità arboree e lacustri e offrirà l’ascolto alle storie che il luogo suggerisce. Storie di acque e storie di opifici, storie fantastiche e leggende suggerite dalle ombre che il crepuscolo fa cadere sui prati. Un percorso fatto di passi e di narrazioni a cura di Bruna Braidotti che, accompagnata dalla musica della fisarmonica di Nicola Milan, guiderà fino alla sua conclusione all’area fronte lago per un fresco ed estivo ristoro organizzato dalla Associazione San Valentino. I testi della narrazione sono tratti dalla copiosa produzione drammaturgica di Bruna Braidotti con la collaborazione di Giulio Ferretti sulle acque e sulle storie del nostro territorio.