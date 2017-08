Giovani ramarri, squadre nazionali al lavoro: Max Sessolo 'prof' della Berretti

PORDENONE - È iniziata la stagione 2017-2018 delle formazioni nazionali del Pordenone Calcio. In campo al centro sportivo De Marchi per i primi allenamenti Berretti, Under 17, Under 16 e Under 15 Lega Pro. Tra le new entry negli staff menzione speciale per Max Sessolo: lo storico capitano neroverde, miglior realizzatore del club (69 reti, 146 presenze), è il nuovo preparatore atletico della Berretti. A seguire gli staff tecnici delle quattro squadre nazionali. Berretti: allenatore Filippo Cristante, collaboratore tecnico Simone Motta, preparatore atletico Massimiliano Sessolo, preparatore portieri Leonzio Colesso. Under 17: allenatore David Rispoli, preparatore atletico Andrea Colussa, preparatore portieri Simone Salatin. Under 16: allenatore Gianluigi Pillin, preparatore atletico Colussa, preparatore portieri Salatin. Under 15: allenatore Massimiliano Giatti, preparatore atletico Michele Di Lorenzo, preparatore portieri Stefano Saltarel.