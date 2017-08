Malore improvviso, muore quindicenne di Casarsa

CASARSA DELLA DELIZIA - Un'altra giovane vita si è spezzata a Casarsa della Delizia proprio nel giorno in cui il paese dava il suo ultimo saluto a Gregory Josè Sandrea, il diciasettenne di origini venezuelane rimasto vittima di un incidente stradale. Grande il dolore per i due ragazzi, entrambi giovani, con la stessa passione in comune: la moto. A decidere la triste sorte di Marco Solomone, quindicenne di Casarsa, mancato nella sera di domenica 13 agosto è stato un malore cardiaco. Il ragazzo stava trascorrendo la serata in casa assieme alla sua famiglia quando all'improvviso si è sentito male, i genitori che si trovavano in giardino hanno chiamato immediatamente i soccorsi che l'hanno trasferito all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Il ragazzo era però già deceduto in casa e nulla ha potuto l'intervento dei sanitari. Numerose le persone che si sono strette attorno alla famiglia nel grande dolore per l'improvvisa perdita del giovane. La data dei funerali sarà presto fissata, in attesa di sapere se verranno disposti accertamenti autoptici.