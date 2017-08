Dejan Danza nuovo centrocampista neroverde

PORDENONE - Il Pordenone Calcio comunica di aver ingaggiato a titolo definitivo dalla Pro Vercelli il centrocampista Dejan Danza. Il giocatore classe ’95 ha firmato un contratto annuale, con opzione per un’ulteriore stagione. Impiegabile in tutti i ruoli del centrocampo, Danza è reduce da un campionato con il Santarcangelo: 21 presenze e una rete il suo score. In precedenza il giocatore ha vestito la maglia di Reggiana, Torino (campione d'Italia Primavera nel 2014-2015) e Pro Vercelli.