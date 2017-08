Estate in città: laboratorio con Julia Artico al Museo di Storia Naturale

PORDENONE - Come da tradizione l’Estate in Città non va in vacanza nemmeno a ferragosto e propone alle 16 al Museo di Storia naturale il laboratorio creativo per bambini e bambine a cura di Julia Artico Ambarabà Cicì Cocò, tre civette sul comò, ispirata alla mostra in corso, Ali nella Notte, dedicata ai rapaci notturni. Con l'esperta guida di Artico i partecipanti al laboratorio realizzeranno gufi e civette utilizzando cortecce, pigne e altri materiali naturali.

Aperture e chiusure per la giornata

Il Museo di storia naturale, così come quello d’arte saranno aperti regolarmente dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito. Saranno invece chiuse la Galleria Pizzinato, la Galleria Bertoia e il Museo Archeologico.