Arriva Zinajda Aliaj nell'organico della formazione del Pordenone Volley

PORDENONE - Si rinnova e si potenzia il parco attaccanti di 'Insieme Per Pordenone' nel segno della qualità ed esperienza. Quella garantita da Zinajda Aliaj, schiacciatrice che coniuga padronanza tecnica e abilità in attacco. La mancina, classe '88, è di origine triestina, ma ha giocato oltre che nella città giuliana con l'Altura anche con tutte le più blasonate squadre regionali: dall'Atomat Udine al Talmassons. Nella scorsa stagione la nuova attaccante biancorossa ha giocato sempre in B2 al Codognè.

Roster quasi completo

Trasferitasi nel pordenonese per motivi lavorativi e sentimentali è apparsa come persona e giocatrice ideale per integrare la rosa pordenonese «Conosco Zinajda – afferma Coach Rossato – come giocatrice da tanti anni. Abbiamo giocato da avversari tante volte e quest'anno avrò il piacere di allenarla. La sua duttilità e le sue capacità tecniche saranno sicuramente un punto di forza della nostra squadra e ci permetteranno di esplorare diversi moduli di gioco. Sono sicuro che si integrerà al meglio nel nostro gruppo che ha fatto della solidità la sua forza». Con l'ingresso di Aliaj il roster della squadra della presidentessa Della Barbara è quasi al completo. All'appello manca ancora un centrale, che verrà annunciato nei prossimi giorni.

A breve l'inizio della preparazione

Fra una decina di giorni, precisamente il 23 Agosto presso la palestra cittadina di Via Vesalio è previsto il raduno del team di 'Insieme per Pordenone'. Le ragazze inizieranno a sudare agli ordini dello staff composto da Rossato, Martin e dal preparatore Cordenons, per affrontare al meglio la prossima, impegnativa, stagione