Bagatin e Gerolin, stato di calamità naturale per il Sanvitese

PORDENONE - L'area del Sanvitese e di tutti i Comuni colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo che si è scatenata giovedì 10 agosto va aiutata e sostenuta attraverso il riconoscimento dello stato di calamità naturale. A dirlo sono i consiglieri regionali del Pd Renata Bagatin e Daniele Gerolin, che hanno inviato una richiesta in tal senso alla presidente della Regione, Debora Serracchiani, e al vicepresidente, Sergio Bolzonello, perchè si attivino nei confronti del Governo affinché accolga detta richiesta. Per i due esponenti di maggioranza, l'Esecutivo regionale ha dimostrato attenzione e prontezza nel rispondere a una tale calamità: «Esprimiamo soddisfazione per il celere attivarsi della Regione, attraverso il provvedimento della Giunta, grazie al quale viene agevolato il primo intervento in modo particolare per le realtà commerciali e industriali, ma anche per le abitazioni private».