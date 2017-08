Contributi per sistemi di sicurezza dal Comune di Pordenone

PORDENONE - La Giunta regionale ha approvato la graduatoria e la ripartizione delle risorse destinate alle politiche per la sicurezza per l’anno 2017 e con l’atto n. 1491 del 4 agosto 2017 stabilisce le modalità di erogazione dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione a favore dei cittadini delle Uti. I contributi sono destinati a coprire le spese per l’acquisto, l’installazione e l’attivazione di sistemi di sicurezza nelle abitazioni, (anche per le eventuali spese professionali connesse,) per i sistemi di antifurto, sistemi antirapina o antintrusione, sistemi di videosorveglianza esclusi gli impianti di videocitofonia, per porte e persiane blindate e per grate ed inferriate. Le risorse copriranno il 50% delle spese degli investimenti, per una spesa massima di 3.000,00 € e la domanda va presentata al Comune di residenza dal 1° settembre al 31 ottobre 2017.

Non è presente un tetto Isee

Con il nuovo bando che sarà approvato entro il 31 agosto 2017, per l’ammissione al contributo non è previsto un tetto Isee; lo scorso anno infatti questo requisito aveva comportato una limitazione delle domande. Restano invece invariati i criteri richiesti che prevedono; residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi in uno dei Comuni dell’Unione di riferimento ed essere proprietario dell’immobile o di una porzione di esso. Il finanziamento all’Uti del Noncello (che raggruppa i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano e Zoppola) è di € 159.272,00 (in base ai richiedenti, alla popolazione residente ed alle risorse disponibili) quando l’anno precedente, per Pordenone e Roveredo in Piano era stato di € 152.832,41.