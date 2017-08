Dopo le emozioni di Tim Cup riprende la campagna abbonamenti

PORDENONE - Con ancora le fortissime emozioni di Pordenone-Lecce nella mente e nel cuore, entra nel vivo la campagna abbonamenti 2017-2018. Per un campionato di serie C da vivere insieme da protagonisti sono fondamentali la presenza e la spinta dei tifosi neroverdi. Chi non avesse ancora sottoscritto la nuova tessera può recarsi al centro sportivo De Marchi mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, sabato dalle 10 alle 12.30. Obbligo di Supporter Card, sottoscrivibile al momento e compresa nel prezzo.

Prezzi abbonamenti

Pn Member: Tribuna centrale 1.000 euro, Tribuna laterale 600 euro e Gradinata 400 euro.

Tribuna centrale: Intero 325 euro, Ridotto over 65 e under 25 anni 225 euro, Family primo abbonamento intero, successivi al prezzo del ridotto, Under 16 anni 115 euro.

Tribuna laterale: Intero 240 euro, Ridotto over 65 e under 25 anni 185 euro, Family primo abbonamento intero, successivi al prezzo del ridotto, Under 16 anni 55 euro.

Tribuna laterale sud-est: Intero 150 euro, Ridotto over 65 e under 25 anni 105 euro, Family primo abbonamento intero, successivi al prezzo del ridotto, Under 16 anni 25 euro.

Gradinata locali: Intero 130 euro, Ridotto over 65 e under 25 anni 110 euro, Family primo abbonamento intero, successivi al prezzo del ridotto, Under 16 anni 25 euro.

Novità

Si ricorda che l’abbonamento 2017-2018 varrà doppio, permettendo di accedere gratuitamente agli incontri della serie B femminile.

Una speciale promozione è riservata agli abbonati 2016-2017, 'ambasciatori neroverdi': per ogni amico che porteranno come nuovo abbonato riceveranno un biglietto omaggio (della fascia di prezzo dell’amico) da utilizzare durante il campionato (derby triveneti esclusi) e ogni 3 nuovi abbonati (interi e ridotti, no U16) anche una maglia ufficiale autografata.