Martedì 22 agosto la presentazione ufficiale "Neroverdi sotto le stelle"

PORDENONE - Data da evidenziare bene in agenda: la sera di martedì 22 agosto si terrà la presentazione ufficiale 2017-2018 del Pordenone. L’evento, intitolato come da tradizione 'Neroverdi sotto le stelle', si svolgerà in piazza XX settembre, nel cuore cittadino, in collaborazione con il Comune di Pordenone. Inizio alle 20.30 circa. Sul palco saliranno giocatori, tecnici e dirigenti della Prima squadra, ma non solo: nella serata saranno coinvolti tutti i tesserati della società, compresi quindi i giovani ramarri, le ragazze del vivaio e della serie B del settore femminile. L’appuntamento è in agenda nella settimana che porterà all’esordio in campionato, domenica 27 agosto a Santarcangelo. Dopo le storiche imprese di Tim Cup (a novembre il quarto turno a Cagliari) 'Neroverdi sotto le stelle' sarà un nuovo importante momento di incontro con i tifosi, la città e il territorio: tutti uniti per disputare una nuova stagione da grandi protagonisti in serie C.