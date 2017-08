Tornano i festeggiamenti di Medioevo a Valvasone

VALVASONE - La rievocazione storica Medioevo a Valvasone è uno tra gli eventi più attesi della fine estate friulana. La ricostruzione storica è tra le più curate delle manifestazioni del genere, non una semplice sfilata in abiti medioevali. Appuntamento in paese dall'8 al 10 settembre. Una differenza rispetto tutte le altre rievocazioni storiche? Lo sviluppo annuale di un tema. Non c’è una sfilata a Valvasone ma un vero e proprio spettacolo a cielo aperto. Ogni anno è messa in scena una sacra rappresentazione (solo per ricordare la Divina Commedia, la vita e i miracoli di San Francesco d’Assisi, San Giorgio e il Drago). Questa edizione del Medioevo a Valvasone è dedicata a uno dei temi mitici più antichi e universali: la lotta vittoriosa dell’eroe con il mostro. Beowulf è un poema composto nell’Alto Medioevo ed è una delle opere principali della poesia inglese, narra le imprese che un giovane principe scandinavo compie per liberare la terra dei Danesi da mostri assassini. Di giorno, il borgo imbandierato a festa ti accoglie per scoprire la magia del mercato e il lavoro (vero) degli artigiani che fan apprezzar l’arte del saper fare con le mani: sono momenti non solo di svago ma di pura didattica e non solo per i più piccini. Di notte l’illuminazione a fuoco, il ritmato passo delle guardie che vegliano sui giorni di festa e le damigelle che t’invitano a sorseggiare del sidro… sono momenti unici.



Spettacolo con gusto

E le taverne? Certo anche le taverne sono uno spettacolo nello spettacolo perché oltre a essere allestiti con cura per ciascuna si trova una pietanza particolare d’ispirazione medioevale (dal cervo al cinghiale, dal nucato al vin speziato…). Il sabato sera poi un altro momento imperdibile: la fiabesca cena medioevale. In un luogo unico, il chiostro di un convento completamente illuminato a fuoco, si potranno degustare sette pietanze dai sapori ricchi e forti assistendo agli spettacoli che il conte di Valvasone ha deciso di riservare ai suoi più intimi ospiti (280 sono i coperti e i talloncini stanno per esaurirsi… come ogni anno). È una delle ciliegine sulla torta di Medioevo a Valvasone. L’attenzione al particolare in coerenza con studi di ricostruzione filologicamente corretta di abiti, ambientazioni, suoni e modi: nel giro di pochi secondi chi varca le porte di Valvasone entrerà nel Medioevo, in una giornata di festa. Per informazioni: www.medioevoavalvasone.it.