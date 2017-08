Estate in città: visita guidata e cinema sotto le stelle

PORDENONE - Mercoledì 16 agosto assieme a Susi Moro nell’Estate in Città si visteranno Palazzo Badini e Borgo San Giovanni L’itinerario prende il via alle 18.30 da piazzetta Cavour, protagonista di molti avvenimenti memorabili della città. Su questa piazza si affaccia palazzo Badini dalla facciata elegantemente impaginata secondo il linguaggio del barocco veneto, e dalla variegata decorazione interna che culmina nel soffitto istoriato del salone di rappresentanza. Il palazzo è la gemma di un’area denominata un tempo borgo di San Giovanni, che Leonardo Donato nel 1539 descriveva come un «borgo (...) bellissimo che contiene quasi pari habitationi a quelle del castello (la città murata)». Tra gli edifici salienti che lo costituiscono vi sono i palazzi dell’attuale corso Garibaldi, Villa Ottoboni e la Chiesa di San Giorgio. Alle 21 in piazzetta Cavour per il Cinema sotto le stelle di Cinemazero nell’Estate in Città c’è 'Baby Boss', divertente commedia per grandi e piccoli, che racconta cosa succede all'interno di una famiglia quando arriva un nuovo bebè. Il tutto raccontato dal punto di vista fantasioso di un bambino di 7 anni, di nome Tim. Nella testa di un bambino di sette anni, l'arrivo a casa di un fratellino è infatti un evento misterioso e affascinante, da romanzare e interpretare con tutti i ghiribizzi e gli slanci dell'immaginazione. Timothy Templeton, ad esempio, se lo vede arrivare in taxi, vestito di tutto punto in abiti eleganti e cravatta su misura, ventiquattrore alla mano e mocassini lucidi. La vita da figlio unico che conosceva cambia radicalmente e condividere l'attenzione dei genitori è il sacrificio minore. Il nuovo arrivato non è soltanto molesto e rumoroso, come tutti i bambini, è un ometto maturo che maschera discorsi da adulto con farfugliamenti adorabili e incomprensibili 'bubu dada'. I sospetti di Timothy sono fondati: suo fratello minore è un agente infiltrato della Baby Corp e l'appuntamento giochi è in realtà una riunione segreta in salotto con un gruppo di suoi pari. Insomma, Baby Boss altri non è che una spia in missione segreta, e solo Tim potrà aiutarlo. I due piccoli soci saranno catapultati in un'avventura stravagante e, per riuscire a sventare un complotto ignobile, saranno coinvolti in una battaglia epica fra cuccioli e bambini

