Giovani Ramarri, doppietta in A: Spader e Sanzovo al Bologna

PORDENONE - Nuova (doppia) grande soddisfazione per il Settore giovanile del Pordenone Calcio. In particolare per l’annata 2002, che dopo Massimo Zilli alla Lazio vede l’approdo in serie A di altri due giocatori neroverdi. L’attaccante Davide Spader e il centrocampista Nicola Sanzovo si sono trasferiti al Bologna dopo un campionato da protagonisti con il Pordenone U15 Lega Pro. Per il club neroverde, per la proprietà, i dirigenti e gli staff tecnici, vedere i propri giovani ramarri vestire la maglia delle più importanti squadre di A è motivo di grande orgoglio. Risultato di un vivaio in continua crescita.