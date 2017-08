A Prodolone è tutto pronto per la sagra

PRODOLONE- La storica sagra di Prodolone torna dal 17 al 28 agosto allestita come ogni anno nel cortile della scuola elementare della frazione. La sagra sarà aperta ogni sera con l’eccezione di martedì 22. Numerose le proposte. Oltre alla cucina con servizio al tavolo e posti al coperto ci saranno quattro chioschi (enoteca, birreria, gelateria, pizzeria con cocktail bar). Non mancherà la pesca di beneficenza e le mostre di orologi in Val Pesarina e meridiane (nella scuola), fotografie di Sergio Ioan (casetta rinascimentale), mosaici e vetrate artistiche (vecchia latteria). In programma anche visite guidate serali (sabato 19 e 26 e domenica 20 e 27, dalle 20 alle 22) agli affreschi di Pomponio Amalteo. Ecco il programma dei concerti: Giovedì 17 serata con i Divina Band, venerdì 18 serata con il gruppo Living Dolls, sabato 19 ballo con l'orchestra Il Mulino del Po, domenica 20 ballo con l'orchestra I Caramel, lunedì 21 musica con il gruppo Stereolive, mercoledì 23 spettacolo teatrale in friulano «Tiere» con la Compagnie Teatral «Agnul di Spere» di Codroipo (cucina chiusa), giovedì 24 musica con il gruppo Cindy & The Rock, venerdì 25 concerto con il gruppo Absolute 5, sabato 26 ballo con l'orchestra Magri & Lisoni, domenica 27 ballo con l'orchestra Happy Days, Lunedì 28 ballo con l'orchestra Gimmy & i Ricordi e a seguire spettacolo pirotecnico. La fornitissima cucina con le carni rigorosamente alla brace apre tutte le sere (tranne mercoledì) dalle 19 (sabato e domenica alle 18).