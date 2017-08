Meduno, Valinis in musica ospita 'Folk in tour', il festival internazionale di musica folk in Friuli Venezia Giulia

MEDUNO - 'Folk in tour' il progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a cura dell'Associazione Culturale Giulio Venier Traditional Modern Folk Music, giunge al suo appuntamento in 'alto' e libra nei cieli di Meduno, il paese del volo, con un concerto unico in ogni senso. Sarà una prima come spettacolo e anche Valinis si presterà ad accogliere il pubblico per la prima volta nella sua splendida e spettacolare cornice. L'evento organizzato in collaborazione con il Circolo Culturale di Meduno, Malga Valinis e l'Agriturismo Ai Pradons. Sarà un concerto per concludere questo Tour nei luoghi magici del Friuli con un evento davvero che con la musica ci farà toccare il cielo con un dito e si potrà nel contempo partecipare ad un escursione da Forchia fino a Valinis con guida Cai partendo alle 15.30, oppure si potrà raggiungere la location autonomamente, o tramite bus navetta. In caso di pioggia il concerto si terrà Ai Pradons.



'L'Osteria dei passi perduti' di Angelo Floramo e i Fulzics

Angelo Floramo presenta 'L'Osteria dei passi perduti' accompagnato dalla musica dei Fulzics. Voce lirica e folk si intrecciano a raccontare gli occhi del popolo di frequentatori di Osteria nella storia. Gruppo di musicisti eterogeneo e ben assortito nato nel 2016, Paolo Forte il 'guitto di Arzene' alla fisarmonica, Michele Pucci 'la chitarra Flamenco', Giulio Venier 'Il violino Folk', tutti e tre da anni con una lunga esperienza nella live music e nella proposta di culture musicali alternative come la ricerca etnomusicologica in Friuli e nel mondo, il folk balcanico e mediorientale, la musica classica e sperimentale e le connessioni e interazioni con culture apparentemente lontane come quella Andalusa. In questo spettacolo si intrecciano con due voci d’eccezione Veronica Urban e Chiara Nigris soprano. Angelo Floramo con la sua oralità eccellente, descrittiva e poetica ci fornirà insieme al gruppo musicale, una visione nuova e molto profonda e musicale del Friuli e del mondo visto attraverso gli occhi del popolo di frequentatori di Osteria nella storia.

Consigli

I posti a sedere saranno su prato è consigliato munirsi di propria coperta o telo; dotarsi di abbigliamento idoneo alla montagna; prevedere una pila per chi rientra a piedi.



Come raggiungere la location

Per raggiungere la località ci saranno: bus navetta a cura de 'Agriturismo Ai Pradons' da Località Forchia bivacco alpini cell. 339 7974326; alle 15.30 Escursione a piedi su sentiero con guida Cai dalla località Forchia (1h e 45’); autonomia a piedi su strada da Forchia Piccola. La strada nel tratto Forchia piccola – rifugio monte Valinis sarà chiusa al traffico veicolare.