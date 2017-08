Estate in città: laboratorio per bambini, il suono del sociale, parco in musica e cinema sotto le stelle

PORDENONE - All’Estate in Città i laboratori per bambini si svolgono anche nei quartieri. Venerdì 18 agosto l'appuntamento con 'D’estate facciamo...con Pilar' è alle 17 nel parco pubblico John Lennon, in via Goldoni. L’appuntamento sarà dedicato alla costruzione di marionette 'artistiche' utilizzando ​l'anima in cartone dei ​rotoli di carta igienica.



Rassegna 'Il suono del sociale'

Prosegue al parco di San Valentino la rassegna 'Il suono del sociale', che vuole mostrare la ricchezza dei talenti delle persone che da decenni operano nelle Cooperative sociali Noncello e Itaca e nel Consorzio Cosm. Venerdì 18 agosto alle 20.30 sarà la volta dei 'Capitano tutte a Noi', gruppo e officina musicale nata nel 2013 a Pordenone all’interno di un più ampio percorso rivolto alla salvaguardia del diritto di cittadinanza, al potenziamento dell'autonomia della persona e alla valorizzazione di tutte le abilità. Dopo la partecipazione con Itaca per il quarto anno consecutivo al festival Folkest in versione acustica e con due date, i Ctan - Valentina Ius, voce; Felice Bellucci, voce; Pino Dipaola, voce, percussioni; Beniamino De Piccoli, chitarra; Paolo Galofaro, basso; Tiziano Grendere, chitarra, voce; Domenico Ballancin, batteria, percussioni; Paolo Paron, tastiere, fisarmonica - proporranno al pubblico del San Valentino la loro musica senza barriere con una personalissima rielaborazione di brani dei troppo spesso vituperati anni ’80, cercando di riportarne alla luce lo spirito intenso e poetico, spogliandoli dai fasti di sintetizzatori e drum machines. Cure, Depeche Mode, Cindy Lauper rivivranno nell’essenzialità di chitarre acustiche, fisarmonica e percussioni, in un omaggio al vissuto più intimo dei componenti del gruppo, che biograficamente appartengono a quell’epoca e ne raccontano speranze, leggerezza e passione.



Rassegna 'Parco in musica'

'Parco in musica' la rassegna organizzata dall'Associazione Cem Cultura e Musica nell’Estate in Città si chiude venerdì 18 agosto alle 21 al Convento di San Francesco (e non in Galleria Pizzinato, che rimane ancora chiusa per motivi tecnici) con il 'Southern Acoustic Quartet' (Alberto Visentin, voce e chitarre, Roberto Dazzan, tromba, Giovanni Gorgoni, contrabbasso, Federico Gava, piano e Hammond). Alberto Visentin è chitarrista e cantante, perfettamente a suo agio in tutte le sfumature della musica afroamericana spaziando dal rock al funk, dal reggae al blues. Ha suonato in svariate formazioni che lo hanno portato in tour tra Italia, Europa e Stati Uniti. Musicista di talento che lascia il segno in quanto a emozione e feeling. Alberto sarà accompagnato in questo concerto acustico dal trombettista Roberto Dazzan, talentuoso musicista che si esprime attraverso la sua inseparabile tromba con sensibile musicalità affascinando ogni suo ascoltatore. A integrare la band ci saranno due validi musicisti: Federico Gava al piano-hammond e Giovanni Gorgoni al contrabbasso. Il quartetto proporrà la musica tradizionale del sud degli stati uniti. Dal traditional di New Orleans al blues del Mississippi, passando per il soul, il folk e il gospel. Roberto Dazzan, maniaghese classe 1989 ha iniziato lo studio della tromba all’età di 8 anni alla Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro, diplomandosi poi al Conservatorio Dall’Abaco di Verona. Durante gli studi ha frequentato numerose masterclass e seminari con diversi professionisti tra i quali Angelo Comisso, Markus Stockhausen, Stephen Barns, Jerry Bergonzi, Simone Squarzolo, Fabrizio Bossoi, coi quali si è ancora esibirsi. Per quattro anni ha collaborato con il gruppo 'Mellow Mood', esibendosi in tutta Italia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria, Germania, Polonia, Belgio, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Inghilterra, e occasionalmente con altre formazioni sia classiche che jazz, latine e moderne. Ha partecipato alla registrazione di numerosi dischi collaborando con i Tre Allegri Ragazzi Morti in live e nella produzione del loro album 'Nel giardino dei fantasmi'. Ha collaborato anche con Roberto Dell'Era (Afterhours) nella sua attività concertistica e nel suo secondo disco 'Stare bene è pericoloso'. Dal 2011 collabora con il cantautore parigino Mathieu Des Longshamps e con Gianluca Petagna, importante riferimento dell'organo in Italia, all'estero ma soprattutto in Vaticano. Nel 2012 suona in duo col chitarrista Alberto Visentin. Nel 2014 parte per il tour 'Gran Band Epilogo Tour' col cantautore italiano Giuseppe Peveri, (Dente) e contemporaneamente entra nei 291out, gruppo strumentale prog-funk-fusion italiano cinematografico come trombettista e arrangiatore con il quale registra il disco 'Ritorno Ad Urania'. Nel 2015 entra a far parte degli IZ, gruppo prog-fusion friulano, coi quali registra il secondo disco, 'Today’s Egg'.

Nel 2016 intraprende la strada delle colonne sonore, esordendo con la mini serie 'Iso Rivolta Chronicles-An Italian Garage' (la cui proiezione è in programma sempre venerdì in piazzetta Calderari) che racconta la storia della mitica ditta automobilistica italiana 'Iso Rivolta', per la quale assieme al suo storico collega e amico sassofonista Stefano Salmaso e al regista della serie Edoardo Vojvoda, scrive e registra le musiche.



Cinema sotto le stelle

Cinemazero porta in Piazzetta Calderari, venerdì 18 agosto alle 21 al Cinema sotto le stelle dell’Estate in città promossa dal Comune di Pordenone, l'anteprima del documentario 'The Iso Rivolta Chronicles' di Edoardo Vojvoda, alla presenza del team tutto pordenonese, An Italian Garage, che l'ha realizzato, e dei protagonisti. In piazzetta San Marco saranno esposte alcune automobili Iso Rivolta e parteciperà il club di auto storiche 'Ruote del Passato' con alcuni dei loro veicoli più rari: un'occasione per i più raffinati conoscitori, ma anche per semplici curiosi e amanti delle cose ben fatte. Il film racconta infatti la storia della Iso Rivolta, una casa automobilistica Italiana attiva tra gli anni '50 e '70, che ha prodotto alcune automobili tra le più innovative e performanti del '900. A causa della crisi petrolifera e degli alti costi di produzione, il marchio è fallito nel 1974, ma un piccolo gruppo di collezionisti, restauratori e appassionati ne hanno mantenuto vivo il ricordo fino ai giorni nostri. Il progetto è prodotto da An Italian Garage, una serie Web sulle auto storiche, all'interno del quale si inserisce il documentario, prodotto da Edoardo Vojvoda (che ha curato anche regia, montaggio, sound design e post-produzione musicale) e Edoardo Pedrotti, la fotografia è di Alessandro Venier; mentre le grafiche sono di Christian Babuin e il poster di Elisa Vendramin. Anche la colonna sonora originale è stata composta da talenti locali ed è firmata da Stefano Salmaso e Roberto Dazzan e registrata all'Atracoustic Studio di Pordenone insieme alla band Vise and the Cocco's nuts. Alessandro Parisi ha composto la musica elettronica per il finale.