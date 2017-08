Amici di Pordenonelegge, già raggiunta quota 800 conferme

PORDENONE – Tanti, tantissimi 'Amici' per Pordenonelegge 2017: hanno toccato quota 800 conferme le adesioni alla campagna di crowdfunding promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it: Un modo per prenotare, insieme ai codici di accesso agli incontri, i momenti del festival da condividere con amici e persone care.

Le prime due fasi avranno diritto di prelazione

Gli 'Amici' di Pordenonelegge sono ambasciatori di promozione culturale perchè sostengono concretamente la Festa del Libro con gli Autori, spesso addirittura 'alla cieca', senza conoscerne i protagonisti, già dal Natale precedente o dall’inizio dell’estate. Da lunedì 21 agosto si apriranno le prenotazioni per gli 'Amici' delle prime due fasi, quelle di Natale 2016 e di giugno 2017, anche in questo caso l’accesso è garantito online o allo sportello della Fondazione appositamente aperto a piano terra di palazzo Badini con ingresso da Corso Garibaldi 1 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato fino alle 14).

La terza fase e il rush finale

La terza fase si aprirà lunedì 28 agosto e permetterà di acquistare i codici e prenotare direttamente gli eventi e i protagonisti dell’edizione 2017.Anche in questo caso si potrà accedere alla prenotazione direttamente on line sul sito www.pordenonelegge.it oppure allo sportello di cui sopra. Le prenotazioni resteranno operative fino all’esaurimento dei codici disponibili. Se alcuni eventi particolarmente 'gettonati' risultassero non più prenotabili, si potrà naturalmente accedere insieme al pubblico con la modalità consueta di fruizione degli eventi di Pordenonelegge. Il codice acquistato, infatti, è una prelazione legata al sostegno della propria adesione al crowfunding 'Amici di Pordenonelegge', non un biglietto soggetto a esaurimento. I codici possono essere anche condivisi regalati: non sono, infatti, nominativi e possono essere usati da altre persone. Inoltre più codici possono essere usati per lo stesso evento assicurando così una partecipazione in compagnia di amici e parenti. Per qualsiasi dettaglio o FAQ legato all’adesione 'Amici di Pordenonelegge' è sempre disponibile un check rapido sul sito al link http://www.pordenonelegge.it/il-mio-pordenonelegge.