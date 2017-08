Le favole musicate e i laboratori di letture animate in Biblioteca civica a Pordenone

PORDENONE - Anche in piena estate proseguono le attività della Biblioteca civica di Piazza XX settembre con proposte ed iniziative indirizzate sia agli adulti che ai bambini. In particolare per i primi, martedì 22 agosto alle 17.30 nella sala conferenze 'Teresina Degan' è in programma l’ennesimo appuntamento del ciclo dedicato agli elementi favolistici nei melodrammi del primo Novecento con l’analisi della fiaba 'L'amore delle tre melarance' di Sergej Prokof'ev. E’ un racconto del Settecento di Carlo Gozzi che trae ispirazione da 'Lo cunto de li cunti'. Nella traduzione russa il lavoro si arricchisce di elementi surrealisti e Prokof'ev, quando riceve una commissione americana, ha già in mente che tipo di lavoro proporre alle sofisticate orecchie degli spettatori d'oltreoceano. Si tratta di un’opera fantastica in cui, grazie a ritmi e colori orchestrali vivaci, numerosi personaggi della commedia dell'arte si muovono veloci in una trama sognante e coinvolgente. La serata curata dal maestro Roberto Cozzarin è sostenuta dalla Fondazione Baschiera Tallon e per il 24 agosto è in calendario l’ultimo appuntamento del ciclo sui melodrammi fra le due guerre, con l’esame de la Turandot di Giacomo Puccini.

Mercoledì 23 agosto

Mercoledì 23 agosto invece la mattinata sarà dedicata ai bambini dai 4 agli 8 anni. Alle 10.30 nella sezione Ragazzi della Biblioteca, Silvia Rinaldini condurrà il laboratorio di letture animate con attività manuali dedicato al colore delle emozioni. Anche questo appuntamento fa parte di un ciclo, 'Se provo riesco. Officina di... emozioni', in cui i bambini sono guidati a riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri attraverso la lettura animata e il gioco di gruppo, utilizzando vista, udito e tatto di ognuno.

Altri appuntamenti

Altri due appuntamenti sono previsti per il 30 agosto con il laboratorio sulle attività di sonorizzazione a cura di Lara Turchetto e il 6 settembre sulle attività manuali curate da Silvia Rinaldini. La Sezione Ragazzi della Biblioteca civica è aperta al pubblico per tutto il mese di agosto dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19.00, mercoledì e sabato anche dalle 9.30 alle 12.30.