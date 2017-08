Soccorso un ragazzo caduto lungo il Torrente Cellina

MONTEREALE VALCELLINA - Il Soccorso Alpino di Maniago è intervenuto nel pomeriggio di domenica 20 agosto per soccorrere un ragazzo scivolato lungo le sponde del Torrente Cellina, in comune di Montereale Valcellina. Anche questo giovane, A. Z. ventiquattrenne di Marsure di Aviano, era con amici a fare il bagno e stava cercando di raggiungere una pozza più bella quando è scivolato, ruzzolando per una decina di metri, in corrispondenza del Ponte di Ravedis, sulla sponda destra del torrente. Si è procurato diverse contusioni. Sul posto quattordici tecnici del Cnsas Maniago, allertati dal Nue112, i Carabinieri di Montereale Valcellina e l'ambulanza. Gli uomini del soccorso hanno caricato il ragazzo sulla barella e l'hanno trasportato sull'ambulanza.