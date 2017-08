"In Campagna col FigoMoro". Degustazione guidata a Caneva

PORDENONE - A fine agosto, in scia alla raccolta dei suoi frutti più pregiati, maturerà il Figo Moro da Caneva vero e proprio, da consumare fresco nella stagione di raccolta o da trasformare in deliziose confetture, salse e prodotti per pasticceria e gelateria. Proprio per apprezzare questo 'magic moment' il 27 agosto la Cciaa di Pordenone, tramite la sua Azienda Speciale ConCentro, il Comune di Caneva e il Consorzio per la Tutela del Figo Moro da Caneva con il patrocinio di Ersa-Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia organizzano nella meravigliosa cornice di Villa Frova a Caneva la seconda edizione di 'In campagna con il Figo Moro da Caneva', manifestazione con ampio programma di iniziative rivolte agli appassionati dell’enogastronomia e della natura con un occhio di riguardo ai bambini e alle famiglie.



Il programma

Fitto il programma che prevede eventi a partire dalle 10.30 dedicati a grandi e piccoli, con tour gratuiti per il pubblico esperienziali di raccolta dei frutti nelle aree di coltura degli alberi di figomoro, continuando con visite guidate al sito archeologico palafitticolo UNESCO del Palù e delle Risorgive. Momenti clou tra le 18 e le 19.30 con due show cooking-degustazione gratuiti per il pubblico di preparazione di piatti della tradizione con il Figo Moro da Caneva (necessaria la preiscrizione). Per informazioni scrivere a ConCentro ufficiopromozione@pn.camcom.it.

Villa Frova a Caneva ospiterà gli stand espositivi e di degustazione e vendita del Figo Moro e dei suoi molteplici prodotti e a pranzo e dalle 19 un servizio ristorazione con piatti con i prodotti tipici della pedemontana e figo moro.

Degustazioni

Sarà possibile partecipare ad una delle degustazioni gratuite organizzate per farvi assaporare le qualità di questo prodotto unico, interpretato da due chef d’eccellenza del nostro territorio, Chef Manlio Signora e Chef Marco Talamini, in un interessante confronto fra tradizione e creatività con ricette a quattro mani, guidati da Gianna Buongiorno il tutto accompagnato dai vini del canevese.

La degustazione prevede: Fichi e caviale di trota, Fichi con caprino di San Gregorio, FigoMoro caramellato con spuma di fegatini d'anatra, Petto d'anatra ai fichi con schiacciata di patate al rosmarino e riduzione di Refosco, Fichi con yoghurt e mascarpone. Il primo incontro si svolgerà alle 18 e il secondo alle 19.30.

Prenotazioni

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi scrivendo una mail a ufficiopromozione@pn.camcom.it, entro mercoledì 23 agosto specificando nome, numero telefonico di riferimento e l’orario di interesse. Per consentire una migliore esperienza è consigliata la partecipazione di un pubblico adulto (età non inferiore ai 14 anni). Non saranno servite bevande alcoliche ai minorenni.