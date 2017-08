Estate in città: libri, musica e cinema sotto le stelle

PORDENONE - Lunedì 21 agosto alle 18.30 al Parco dei Salici in via Brusafiera, sul retro degli uffici comunali di via Bertossi, Macri Puricelli parlerà di 'Una bellezza bestiale', presentata da Paola Tantulli. Puricelli è giornalista per quotidiani e web, autrice di diversi libri. Racconta storie di animali con il blog Zoelagatta sul sito d-Donna di Repubblica. Con la Biblioteca dell'Immagine ha pubblicato 'Di bestiale bellezza. Itinerari fra sassi, animali e acque di un Veneto ritrovato'. In esso racconta un Veneto segreto in cui il pellegrinaggio, inteso come apertura di cuore, anima e mente all'empatia della natura, si propone con una forza inaspettata.



Sarà un duo molto speciale il protagonista del concerto dedicato al violino (dagli albori al tramonto del classicismo), proposto da Farandola nell’ambito dell’Estate in Città, lunedì 21 agosto alle 20.45 nel Convento di San Francesco: il Duo Baratella-Anese, ovvero quando una docente e un allievo s'incontrano e nasce un sodalizio musicale. Anna Baratella è nota e stimata docente, e altrettanto apprezzata musicista. E’ stata premiata in concorsi nazionali come solista e in duo. Si è esibita in vari Festival Internazionali musicali e Stagioni concertistiche a fianco di alcune prime parti dell’Orchestra del Friuli Venezia-Giulia e dell’Orchestra da camera di Padova. Da sempre appassionata cultrice della musica da camera, condivide ricerca e studio con i giovani talenti, affiancandoli e sostenendoli nei loro percorsi. Tra questi, il giovane Francesco Anese, che dopo aver iniziato lo studio del violino nella Scuola di Musica di Farandola, sta portando a conclusione i suoi studi sotto la guida del Maestro Domenico Mason. Nel frattempo l'incontro con la Maestra Baratella, che così Francesco ricorda: «La prima volta che ho visto Anna eravamo al concorso Tallon. Era il mio turno per suonare, ero piccolo, nove o dieci anni, assolutamente spaventato e continuavo a ripetermi come dovevo fare i ritornelli del brano quando Anna, gentile, mi si avvicina e cercando di aiutarmi mi chiede cosa stia per suonare. A quel punto, violino in una mano, archetto nell’altra e tanta paura nel cuore, rispondo 'Il violino, signora'». Ed è con la stessa attenzione che Anna continua ad affiancare gli allievi, trasmettendo loro l'amore per la musica e l'entusiasmo che si rinnova a ogni appuntamento. Per questo i suoi concerti sono sempre una piacevole e interessante occasione per tutti, pubblico compreso. In programma musiche di J.S. Bach, W.A. Mozart, L. Van Beethoven, N. Paganini.



'In guerra per amore' di Pif arriva in Piazzetta Calderari lunedì 21 agosto alle 21 per una serata di Cinema sotto le stelle dell’Estate in città, promossa dal Comune di Pordenone. Mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d'amore con Flora, promessa sposa al figlio di un importante boss. Per convolare a nozze, il protagonista deve ottenere il sì del padre che vive in un paesino siciliano. Arturo ha un solo modo per raggiungere l'isola: arruolarsi nell'esercito americano che si prepara per lo sbarco in Sicilia: l'evento che cambierà per sempre la storia della Sicilia, dell'Italia e della Mafia.