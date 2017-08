Il volo del Jazz: 13ma edizione "Grandi Firme", annunciati Michael Nyman e il Duo Brad Mehldau & Chris Thile

SACILE - Migliaia di spettatori da nord Italia, Germania, Austria e Slovenia sono pronti a 'invadere' il Friuli-Venezia Giulia per la 13.a edizione de 'Il volo del jazz' di Sacile. La macchina organizzativa si è messa in moto e sono stati annunciati i primi ospiti internazionali: Michael Nyman il 21 ottobre e il duo Brad Mehldau – Chris Thile il 9 novembre sono tra le grandi firme del programma 2017: dal 21 ottobre al 2 dicembre, Sacile, il 'Giardino della Serenissima', diventa palcoscenico per stelle del jazz e giovani promesse del territorio, tra nuove sonorità, avanguardie e sperimentazioni di assoluta qualità.

Un festival di successo

Il progetto, ideato da Circolo Controtempo di Cormòns (Go), conta oltre 12 mila spettatori solo nelle ultime cinque edizioni, con un trendo in costante aumento. Cresciuto nel corso degli anni per eventi e durata; attrae un pubblico che arriva da tutto il Nord Italia, da Germania, Austria e Slovenia. Alcuni artisti jazz, oggi affermati, sono stati lanciati proprio dal festival. Il volo del jazz è un 'racconto del jazz e delle sue diverse commistioni a diverse latitudini': un racconto di 'contaminazioni', in cui si crea un’alchimia di suoni, visioni e stili. La 'contaminazione' è anche nei generi: la musica incrocia per un mese intero le proposte di giovani artisti del territorio; cinema, arte, letteratura e illustrazione (accompagnate dalle specialità enogastronomiche locali) fanno di questo progetto un’esperienza sensoriale a tutto tondo. Nelle passate edizioni, Il volo del jazz ha ospitato artisti come: Esbjörn Svensson Trio, Hiromi Uheara, Esperanza Spalding, Youn Sun Nah, Dee Dee Bridgewater. Sacile, città di confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, per Il volo del jazz apre le porte dei suoi gioielli, il Teatro Zancanaro e la Fazioli Concert Hall. Con questo e altri progetti di livello internazionale, Circolo Controtempo di Cormòns contribuisce alla diffusione della musica jazz nel Nordest coinvolgendo il territorio e facendo interagire e crescere risorse umane, culturali ed economiche.

I primi ospiti della 13 edizione

Michael Nyman è tra i più illustri e popolari pianisti e compositori della sua generazione: scrive per enti lirici, cinema, compagnie di danza e teatro, compone colonne sonore per il cinema. Il 21 ottobre alla Fazioli Concert Hall proporrà (fuori abbonamento) un’esibizione di pianoforte solo in cui suonerà molti dei brani che lo hanno reso famoso in tutto il mondo tra i quali Lezioni di Piano, le colonne sonore di Le Bianche Tracce della Vita (the Claim), Il Diario di Anna Frank, Gattaca, Wonderland, Prospero’s Book. Brad Mehldau (pianoforte) e Chris Thile (mandolino – voce) si esibiranno in duo il 9 novembre al Teatro Zancanaro. Un incontro di due menti magistrali, due fuoriclasse che sono riusciti ad unire due strumenti musicali così diversi creando un vero e proprio capolavoro. Definito dalla critica uno dei progetti musicali più interessanti del 2017, sarà presentato a Sacile e Milano nelle due uniche date del tour italiano. Brad Mehldau è considerato il più romantico e influente pianista jazz degli ultimi 20 anni, mentre Chris Thile, virtuoso del mandolino, oltre che un cantante suadente è un musicista che ha saputo dare una vena progressive e una ventata di nuovi suoni a una tradizione bluegrass ormai troppo chiusa in sé stessa. Due mondi e due strumenti apparentemente lontani e inconciliabili, si fondono in una perfetta alchimia dando vita ad una serie di pezzi che intersecano jazz, bluegrass e funky.

Prevendite dal 25 agosto

Le prevendite per i due concerti aprono il 25 agosto. Prenotazioni solo su circuiti Vivaticket. Michael Nyman > Biglietto unico € 30,00 (concerto fuori abbonamento). Brad Mehldau - Chris Thileâ?? > Biglietto unico € 28,00.