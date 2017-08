Il soccorso alpino di Maniago ha recuperato un parapendista

MANIAGO - Il soccorso alpino di Maniago ha effettuato un intervento nel pomeriggio del 21 agosto per recuperare un parapendista di nazionalita tedesca, O. D., classe 1968, che si era lanciato con il parapendio dal monte Valinis in Val Meduna. L'uomo è precipitato al suolo subito dopo la partenza in prossimità del decollo, riportando traumi alla schiena. Sul posto è arrivato l'elicottero della centrale operativa di Udine coadiuvato da un tecnico del Cnsas di Maniago, sbarcato in cima al monte e da altri quattro tecnici di supporto all'atterraggio. Imbarellato e caricato sul velivolo il paziente è stato portato a Udine: non è in pericolo di vita.