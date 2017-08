Viabilità per la gara ciclistica “Notturna Città di Pordenone”

PORDENONE - Per mercoledì 23 agosto è in programma la 36^ edizione della manifestazione ciclistica 'Notturna Città di Pordenone', promossa dall’A.D.S. Ciclistica Ottavio Bottecchia riservata alla categoria giovanissimi. Si correrà dalle 20 alle 23.30 circa su un circuito cittadino per cui le strade interessate dalla competizione saranno vietate alla sosta e chiuse alla circolazione.

Pertanto per consentire l’allestimento del tracciato, dalle 17 alle 24 sarà istituito il divieto di sosta in viale Trento, nell’area davanti alla farmacia in piazza Risorgimento, in viale Cossetti, piazza XX Settembre, piazzale Ellero dei Mille e via Trieste. Il divieto di transito invece vigerà sulle medesime vie e piazze ma dalle 20 alle 24 circa e comunque fino alla fine della competizione.