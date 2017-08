Furti in serie: rubati beni per 55 mila euro

AZZANO DECIMO - Un bottino di circa 55 mila euro. E’ quanto i ladri sono riusciti a ‘portare a casa’ a seguito di una serie di colpi messi a segno, nella notte tra il 19 e il 20 agosto, tra Azzano Decimo (in due appartamenti) e Zoppola (in una casa). Pare che i colpi fossero stati ben pianificati: i malviventi avevano addirittura una flex per forzare una cassaforte. A sparire - come chiarisce il Messaggero Veneto - sono stati denaro contante, monili d’oro e anche orologi tra cui Rolex. Sul caso stanno lavorando i carabinieri.