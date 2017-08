Alla biblioteca civica chiede il ciclo ‘Fiabe tra le due guerre’

PORDENONE - Con l’illustrazione di Turandot di Giacomo Puccini, giovedì 24 agosto alle 17.30 in biblioteca civica, si chiude il ciclo - Fiabe tra le due guerre - elementi favolistici nei melodrammi del primo Novecento - curato da Roberto Cozzarin e sostenuto dalla Fondazione Baschiera Tallon

L'ultimo grande sforzo operistico di Puccini è tratto da una fiaba teatrale di Carlo Gozzi.

Un soggetto fantastico

Un’opera così grandiosa, sebbene incompiuta, basata su un soggetto fantastico, ambientata in un paese lontano nelle distanze e nel tempo. Un organico orchestrale impressionante esplora tutte le conquiste musicali che Puccini aveva maturato per una vita intera, ascoltando con attenzione le evoluzioni artistiche che il mondo, anche ben al di fuori dell'Italia, aveva elaborato a cavallo della prima guerra mondiale. Il risultato non è solo un appassionante melodramma italiano (forse l'ultimo?) pieno di amore e di morte, ma un capolavoro pienamente inserito nel suo tempo.