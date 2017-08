Estate in città: visite guidate, cinema sotto le stelle e concerti

PORDENONE - Nell’ambito di Estate in Città, alle 17 a palazzo Ricchieri si svolgerà l'ultimo appuntamento con i laboratori estivi di Julia Artico, che chiude una serie di incontri durante i quali i giovani partecipanti hanno preso dimestichezza con gli spazi museali imparando a distinguere e riconoscere gli affreschi dai dipinti. L'ultima sfida sarà ‘Pennellate colorate’: un viaggio nelle vedute e nei panorami scoperti tra i dipinti di palazzo Ricchieri che verranno riprodotti su tavoletta lignea. All’Estate in Città ci si tiene anche in forma con l’allenamento fisico a cura di Kombat Gym, aperto a tutti. Appuntamento mercoledì 23 agosto alle 17 al Parco dei Salici in via Brusafiera (angolo interno degli edifici comunali di via Bertossi)

Visita guidata sull'araldica

Sempre mercoledì 23 agosto è in programma anche la visita guidata condotta da Susi Moro (ritrovo alle 18.30 alla Loggia Municipale) avrà come tema l'araldica e vedrà la partecipazione di Francesco Boni de Nobili, scrittore e studioso di araldica, che annovera tra le sue numerose pubblicazioni sull'argomento ‘Araldica in contrada di San Marco a Pordenone’ e ‘La croce e la spada. Le armi araldiche nei luoghi di culto a Pordenone’. L'itinerario, alla scoperta delle storie e misteri negli stemmi dipinti e scolpiti, si snoda per le vie della città storica alla ricerca dei numerosi stemmi raffigurati in vari luoghi della contrada. I segni araldici dipinti sulle facciate di molti palazzi di Corso Vittorio Emanuele associati ad affreschi di rilievo, evocano una Pordenone ricca di colori e immagini. Le insegne e le iscrizioni scolpite sulle lapidi ritrovate sotto il pavimento del Duomo di San Maro svelano eventi dimenticati. Brani delle storie di alcune delle più illustri famiglie pordenonesi vengono raccontati attraverso i loro stemmi dando vita a un intrigante viaggio a ritroso nel tempo. Attività gratuita.

Concerto

Alle 21, l’Associazione Musicale Fadiesis incontra per la seconda volta Estate in Città, nell’ex Convento di San Francesco. Protagonista di questo concerto, a ingresso libero, è un duo che unisce tre preziose qualità: virtuosismo tecnico, forza espressiva e rara intesa artistica. Il violoncellista veneziano Giuseppe Barutti e il fisarmonicista pordenonese Gianni Fassetta, sono oggi annoverati tra i massimi interpreti italiani nei loro ambiti strumentali, con una straordinaria esperienza internazionale che li ha portati a esibirsi in tutti i continenti, sia in concerti con alcune tra le migliori orchestre a livello mondiale, sia come solisti. L’autentico punto di forza di questo duo è la naturalezza con cui i due musicisti dialogano tra loro durante i concerti, la capacità di fondere sul palcoscenico due intense personalità artistiche e di donare al pubblico una sorprendente gamma di sfumature tecniche ed emotive. Ogni concerto del duo Barutti-Fassetta è un viaggio attraverso il tempo e le culture musicali, mai ingabbiato dentro i vincoli dei generi, ma stimolato dal piacere della contaminazione e dello sconfinamento. All’insegna di questo stile d’interpretazione, al tempo stesso impeccabile e creativo, è anche il programma proposto per la serata: dall’immancabile Bach a Saint-Saens, dallo struggente Fauré a una tarantella di Squire, con uno spazio importante dedicato alle interpretazioni del tango secondo Galliano e Piazzolla.

Cinema sotto le stelle

‘L’altro volto della speranza’ del maestro Aki Kaurismaki chiude il Cinema sotto le stelle di Cinemazero – all’interno del calendario dell’Estate in città, promossa dal Comune di Pordenone – mercoledì 23 agosto alle 21 in Piazzetta Calderari. Una commedia che sa far sorridere e far riflettere come solo i grandi autori sanno fare, che mette al centro della scena Khaled, un rifugiato siriano che ha raggiunto Helsinki dove ha presentato una domanda di asilo che non ha molte prospettive di ottenimento. Al suo fianco si trova Wilkström, un commesso viaggiatore che vende cravatte e camicie da uomo, che decide di lasciare la moglie e, vincendo al gioco, rileva un ristorante in periferia. I due si incontreranno e Khaled riceverà aiuto da Wilkström ricambiando il favore, cambiando così le vite di entrambi.