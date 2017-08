Al parco di San Valentino al via i lavori per rimuovere i pioppi vecchi e malati

PORDENONE - Martedì 28 , mercoledì 29 e fino al primo pomeriggio di giovedì 30 agosto, con efficacia dalle 22 del 27 agosto fino alle 13 del 30 agosto, il parco di San Valentino sarà chiuso al pubblico, per consentire gli interventi di rimozione di cinque pioppi che si trovano nell’area centrale dell’area verde in prossimità della ghiacciaia. Lo stabilisce l’ordinanza del Sindaco Alessandro Ciriani per agevolare i lavori e garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica. «Siamo dovuti intervenire – precisa il consigliere delegato al verde e parchi Simone Polesello – poiché i pioppi sono malati, possono costituire pericolo per i frequentatori del parco, si nota il decadimento tipico della vecchiaia delle piante ed inoltre alcuni alberi sono già piegati e quindi pericolanti per la loro stabilità».

Le indagini tecniche

Infatti indagini tecniche con l’utilizzo del tomografo e del resistografo che permette di verificare le degenerazioni interne del tessuto legnoso, hanno consentito di verificare la presenza di cavità alla base, legno degradato lungo il fusto e in prossimità delle radici con la loro conseguente scarsa tenuta e tracce di essudati (pus). Visivamente inoltre si rivelano apparati radicali lesionati con tracce di marciume, in qualche esemplare ci sono fronde già secche e va considerata inoltre la sproporzione tra fusto e chioma e l’effetto vela esercitata da quest’ultima in particolare in presenza di violenti eventi atmosferici. Considerazioni frutto di competenze tecniche e ragioni di sicurezza che quindi propendono per il loro abbattimento. La rimozione dei pioppi sarà curata dalla Gea che si servirà di una ditta specializzata.