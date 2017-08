PORDENONE - Esauriti in poco tempo i posti per seguire le lezioni di canoa e la successiva discesa lungo il Noncello. Dopo la prima uscita di sabato 19, anche per gli altri tre appuntamenti, il 26 agosto e il 2 e 9 settembre i posti sono tutti prenotati. Partendo da molo Marcolin sono previste quattro escursioni giornaliere, alle 9 alle 11, alle 14 e alle 16 e durano circa due ore. L’ultima giornata il 9 settembre invece si terranno tre discese, alle 9 alle 11 e alle 13.

L’assessore

«Dal momento in cui è stato annunciato questo ennesimo progetto di valenza ambientale, naturalistica e anche turistica, peraltro sulla scorta del successo delle precedenti edizioni - chiosa l’assessora all’ambiente Stefania Boltin - le prenotazioni delle lezioni si sono esaurite in poco tempo. Abbiamo dato risposta a una richiesta e a un’iniziativa attesa a cui hanno aderito con entusiasmo appassionati e curiosi del proprio territorio, in particolare di quello come l’ambiente fluviale della città, che non si rivela agevolmente né si scopre facilmente».

Informazioni

Prima di affrontare la discesa del fiume i partecipanti, forniti di giubbotti salvagente, vengono istruiti su come si porta la canoa, peraltro di grande affidabilità, sulla 'lettura' del corso d’acqua e sulle procedure di sicurezza. Le discese in canoa sul Noncello sono il frutto della collaborazione tra Comune di Pordenone, Polisportiva Montereale, Canoa Club Naonis e il campione olimpionico Daniele Molmenti.