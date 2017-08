Alla Galleria Harry Bertoia apre ‘Pordenone, La città dipinta’

PORDENONE - Un racconto con immagini e parole per descrivere i due corsi storici di Pordenone, che sono stati e sono tutt’ora il fulcro identitario della città. Le immagini sono disegnate a mano, a china e acquerello, palazzo per palazzo, dall’architetto veneziano Pierfranco Fabris, le parole sono quelle dello studioso Fulvio Comin, che di 56 palazzi ricostruisce i tratti storici salienti. Questa è Pordenone La Città Dipinta, una mostra che racconta tramite pannelli esplicativi e una selezione dei disegni originali i 1964 metri del lato destro e del lato sinistro di quello che possiamo definire il Canal Grande di Pordenone: una affascinante ed emozionante passeggiata virtuale nella storia. «Una mostra - afferma il sindaco Alessandro Ciriani - che va al cuore della storia cittadina, senza dimenticare i tempi più recenti, con l’omaggio alle 100 famiglie che con le loro storiche attività commerciali sono state (e in alcuni casi continuano a esserlo) punto di riferimento della comunità pordenonese, rendendo vivo il centro storico».

L’esposizione

Organizzata da Comune di Pordenone e Biblioteca dell’Immagine, in collaborazione con Camera di Commercio, Ascom-Confcommercio Pordenone, Crédit Agricole Friuladria, Rotary club Pordenone e Pordenonelegge, la mostra collocata al primo piano della Galleria Bertoia che verrà inaugurata sabato 26 agosto alle 18 è un’anteprima dell’omonimo volume edito dalla stessa casa editrice, realizzato sulla falsariga di una analoga operazione editoriale già realizzata per il Canal Grande (con lo stesso artista Pierfranco Fabris a disegnare i 3.200 metri dello sviluppo longitudinale su entrambi i lati e 106 palazzi raccontati da Pier Alvise Zorzi), che avrà una esposizione gemella a Palazzo Cossetti in piazza XX Settembre, sede di Crédit Agricole Friuladria dal 12 settembre.

Se Pordenone storicamente è stata sia sotto il dominio veneziano, che quello asburgico, non v'è dubbio che architettonicamente sia figlia della Serenissima, per come è stata ricostruita e si è sviluppata dopo il furioso incendio che la distrusse nell’agosto 1318, quando le case erano ancora in legno. La mostra sarà aperta, con ingresso gratuito, dal 26 settembre al 15 ottobre, dal giovedì alla domenica dalle 16 alle 19, la domenica anche dalle 10 alle 12.