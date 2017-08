Soccorso alpino di Maniago recupera 74enne infortunato tra il Monte Longa e il Rifugio Vallata

BARCIS - Il Soccorso alpino di Maniago è intervenuto nella tarda mattinata per soccorrere un anziano infortunatosi sul sentiero 970, tra il Monte Longa e il Rifugio Vallata, in Comune di Barcis. L'uomo, F. M., un settantaquattrenne di Pordenone, è ruzzolato per un tratto procurandosi un trauma cranico e alcune contusioni. Si trovava in compagnia di un'amica che ha allertato il Nue 112.

L'elisoccorso

Sul posto è stato inviato l'elicottero della centrale operativa di Udine che ha effettuato dei sorvoli per individuare i due, purtroppo senza riuscirvi a causa della fitta faggeta presente. A quel punto i tecnici del Cnsas, sopraggiunti nella zona in dodici, hanno attivato, attraverso il numero di cellulare del ferito, il servizio di georeferenziazione sms locator, individuandone la posizione precisa. I due erano riusciti ad abbassarsi di qualche metro e si trovavano alla quota di 680 metri, dove il sentiero incrocia la strada forestale. I tecnici sono saliti sul mezzo fuoristrada in dotazione hanno raggiunto gli escursionisti, li hanno caricati sul mezzo e li hanno condotti - la donna era sotto choc - alla piazzola di atterraggio, dove l'elicottero li ha caricati per condurli all'ospedale di Udine.